Karol G hace su debut en la MET Gala con un look etéreo y pelo rubio

Karol G continúa abriéndose paso en su exitosa carrera profesional. La cantante colombiana disfruta de todo lo que le ha dejado su tour Mañana Será Bonito y continúa conquistado los corazones de sus fans con sus increíbles presentaciones. En esta ocasión, Karol ha cambiado los escenarios por la alfombra más exclusiva de la industria: la MET Gala. La cantante de origen colombiano hizo su debut en la edición de este año, cuya temática se tituló Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Previo a su paso por la alfombra, la cantante fue fotografiada preparándose para el exclusivo evento en la ciudad de Nueva York, llegando a su hotel para la última prueba de su outfit. Más tarde, Karol G fue captada en las afueras de The Mark Hotel, cubierta de pies a cabeza en su camino al evento, esto para hacer aún más emocionante su paso por la alfombra ante las cámaras.

Karol G optó por un look de ensueño para la noche, ya que el código de vestimenta para el evento fue The Garden of Time, enfocado en el tema en el tema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. La cantante lució un vestido de corsé color nude con pedrería y llamativos adornos, además de llevar un tocado a juego.

Su debut en la alfombra de la MET Gala se da luego de que la cantante se presentara en Argentina y Chile, como parte de su gira mundial tras el lanzamiento de su disco. Además de viajar por todo el mundo y actuar para sus fans, también recibió un increíble reconocimiento en la pasada edición de los Latin American Music Awards, donde fue honrada con seis premios, convirtiéndose en una de las mayores ganadoras de la noche, junto a su novio Feid, quien también recibió seis premios.