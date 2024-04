Exesposa de Kaká revela el motivo por el que se divorciaron: ‘Era demasiado perfecto’

Por allá de la primera década de los 2000’s, Ricardo Izecson dos Santos Leite, mejor conocido como Kaká, acaparó los titulares por su gran desempeño en el Mundial de Fútbol en Corea del Sur/ Japón 2002 al ganar junto con la selección brasileña la Copa del Mundo. Tres años después, el originario de Gama nuevamente daba de qué hablar al casarse con la modelo Caroline Celico. Todo parecía ir bien entre ellos y se dejaban ver como una sólida pareja, pero sorpresivamente en 2015, tras dos hijos y 10 años juntos, pusieron fin a su matrimonio.

©GettyImages



Kaká y Caroline Celico

A nueve años de ese amargo episodio, Celico ha decidio romper el silecio y ha hablado acerca de los motivos que la orillaron a tomar la decisión de terminar con el padre de sus dos hijos, Lucca e Isabella. El motivo por el que ella habría puesto fin a su relación con él fue porque era “demasiado perfecto”... Sí, así como lo lees. No hubo una infidelidad, ni problemas de adicciones, ni conductas negativas por parte de él, sino que ella no quiso más estar a su lado. “Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba”, dijo en unas declaraciones recogidas por el diario El País. “El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, dijo Celico a nueve años de la ruptura.

©GettyImages



Kaká y Caroline Celico

Los comentarios de Celico causaron todo tipo de reacciones y memes en las redes. “¿Qué nos espera a los mortales?”, “Si dejaron al gran Kaká, ¿qué se puede esperar de uno”, “¿Quién las entiende?”, “Kaká era lo que toda mujer quiere, un esposo atento, guapo, detallista, romántico, millonario y con poder social, pero aun así lo cambiaron por otro. El amor no existe”, fueron solo algunos de los comentarios en las redes por los indignados usuarios que salieron en defensa del exfutbolista brasileño.

Ricardo ‘Kaká’ y Caroline se casaron en diciembre de 2005; ella tenía 18 años y el 23. A su boda, celebrada por todo lo alto en una iglesia evangélica de São Paulo, acudieron toda clase de deportistas de primera categoría; sus compañeros en la selección nacional de fútbol brasileña, como Ronaldo y Baptista, demás de jugadores del Real Madrid; Dida y Cafú, que juegan con él en el equipo milanés, además del seleccionador, Carlos Alberto Parreira, de acuerdo con El País. Una boda sin precedentes con 600 invitados que auguraban lo mejor al joven matrimonio... desafortunadamente esto no fue así y en 2014 tomaron caminos separados.

Así han superado su ruptura

Tras su ruptura con Celico, Kaká empezó a salir con la modelo brasileña Carol Dias. En 2019 le propuso matrimonio y tras una bella ceremonia, unieron sus vidas. Tras dos años de casados, recibieron a su primera hija en común. Esther, quien era la primera del matrimonio y la tercera para Kaká. Dos años después, Kaká volvió a convertirse en padre de la pequeña Sarah.

©@kaka



Kaká y su actual esposa Carol Dias

En cuanto a su expareja, Celico está casada con el empresario Eduardo Scarpa desde 2021 y están a la espera de su primer hijo en común. El bebé, al que llamarán Rafael, nacerá en junio.