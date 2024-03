Durante la entrevista que Elissa Marie concedió en el reportaje de detrás de cámaras de nuestra portada, la jovencita confesó qué quiere ser cuando sea grande: “Me gustaría estudiar Literatura en Inglés y Cinematografía. Mucha gente dice: ‘Ya va a ser actriz o ya va a ser modelo’, pero esa son experiencias que yo disfruto, pero no lo veo como haciendo una carrera. No siento que, cuando esté más grande, me guste estar en el ojo público tanto. Me he rodeado de eso toda mi vida, sí me gustaría ser parte de eso, pero chance, detrás de las cámaras”.