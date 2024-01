Enzo Vogrincic conoció la historia del accidente de Los Andes cuando era un niño y quedó atrapado por todo lo que esta implicó. Incluso, el actor pasó largo rato con los sobrevivientes del accidente así como con los familiares del fallecido Numa, algo que lo marcó a nivel personal.

“Al vincularme con Numa que no lo conocía, me vinculo totalmente con la historia. Fui a la casa de Numa con los hermanos, recorrí la casa, me iban contando cosas que recordaban”, reveló. También detalló que la familia Turcatti lo invitó a comer recién y que son una familia muy linda. “Al principio es una historia después se vuelve parte de tu vida”, contó.