Central, el restaurante peruano elegido como el mejor del mundo

‘The World’s 50 Best’ anunció su clasificación de los mejores restaurantes a nivel mundial, destacando en el primer lugar un centro gastronómico ubicado en Lima, Perú. Central es el nombre de este restaurante, que es dirigido por los empresarios Virgilio Martínez y Pía León. Por primera vez en la historia, este importante reconocimiento es abrazado por una cocina de América Latina; un hecho histórico desde el nacimiento de dicha organización en 2002, que ha viajado por distintos países del mundo y principalmente ha elegido a negocios culinarios de Europa.

Virgilio Martínez y Pía León, dueños del restaurante Central

Esta distinción la ostentará Central por un año, tras más de una década en que sus creadores han luchado por obtener ese preciado primer lugar. El restaurante se fundó en Lima, en 2008, y en 2013 entró en el puesto 50, dando un importante salto hasta la posición 15 al año siguiente. Desde entonces, el ascenso ha sido constante, aunque tuvo un pequeño retroceso en 2015 al ubicarse en el cuarto puesto.

En 2017 descendió una posición, y en 2018 perdió otra, donde se mantuvo hasta 2021, año en que subió al cuarto escalón. El año pasado, además de ser elegido el mejor de Latinoamérica, se colocó en la segunda posición.

La celebración de este importante hito para Central se dio en Valencia, España, este 21 de junio, diez años después de haber logrado capturar la atención del famoso ranking anual que califica a los más prestigiosos restaurantes del mundo. Las palabras de Virgilio al recibir este honor fueron: “Esto no es acerca de ser el número 1, no es acerca de la competición, no es acerca de ser el mejor. Es sobre lo que hacemos todos los días, amar lo que hacemos y lograr nuestros objetivos. Muchas gracias”.

La experiencia culinaria en Central y precios

En Central se ofrecen varios menúes para la degustación del público. Se trata de una experiencia relacionada a las diferentes regiones del Perú, la Costa, Sierra y Selva, lugares que son muy prósperos y ricos en productos por la altura y buenas condiciones climáticas.

Virgilio Martínez y su sueño hecho realidad al convertir su restaurante en el mejor del mundo

“Experiencia Territorio en Desnivel y Menú Creatividad del Día”, es el nombre de una de las exquisitas y finas propuestas que tiene el lugar, el cual consta de 12 platos cada uno y tiene un valor de 1,045 soles (cerca de US$300 dólares). Por otro lado están las opciones llamadas “Experiencia Mundo Mater” y “Creatividad Mundo”, ambos con 14 platos y que tienen un costo de 1,250 soles (cerca de US$350 dólares), entre otros.

Estrenan serie en Netflix

“Virgilio”, la nueva película que recorre la trayectoria del reconocido chef latinoamericano Virgilio Martínez, llega a Netflix de la mano del director Alfred Oliveri, quien es conocido por ser un famoso notero de TV en los años 90 y director consagrado; la mente creativa detrás de varias producciones relacionadas con la gastronomía, el vino y los destilados.

La película nos transporta a las Terrazas de Moray, en los Andes del Perú, donde Virgilio viaja para reabrir su restaurante Central y su centro de investigación en la zona de Cusco. Después de dos años de dolor e incertidumbre debido a la pandemia, busca cerrar heridas y abrirse a un nuevo futuro.

