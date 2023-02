Esta estrella latina en ascenso atrajo la atención del público con su su interpretación de Dawn Schafer en la primera temporada de la serie de Netflix The Baby-Sitters Club. Pero eso no es todo pues a sus 16 años, esta joven de ascendencia mexicana ha logrado materializar el sueño de muchos al participar en una película de superhéroes: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cinta que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel.