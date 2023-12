La Mer The Eye Concentrate ($225.00), es todo un best seller de esa marca.Está elaborado con elixir de algas marinas cosechadas a mano y algunos componentes minerales. Su aplicador es otro plus de este lujoso y efectivo producto.

Y recuerda que para mejorar la apariencia de tu piel debes llevar una dieta balanceda en la que será una excelente idea incluir frutas como la uva, la piña y el durazno entre tus consumos frecuente para ayudar en la producción del colágeno y la desinflamación en general.

Procura además, dormir ocho horas, beber suficiente agua y disminuir el consumo de sal.

Y por cierto… ¿ya decidiste cuál crema vas a comprar?