Bárbara De Regil posa por primera vez junto a su esposo Fernando Schoenwald

Bárbara, ¿te imaginaste alguna vez de niña que algún día estarías haciendo red carpets en Hollywood y dando entrevistas en inglés?

No me lo imaginaba tal cual, aunque te confieso que a lo largo de mi vida nunca he visto nada imposible de lograr y siempre que estoy viviendo algo nuevo, no sé qué me pasa, lo veo como parte de mi crecimiento y me lanzo de cabeza.