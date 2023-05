Han coincidido en una acto benéfico de la fundación The Prince's Trust El cariñoso reencuentro de Carlos III con Geri Halliwell: todas las veces que la ex Spice Girl se saltó el protocolo Hace 26 años, en su primer encuentro, la ginger Spice marcó la mejilla con un beso al entonces príncipe de Gales

"Eres un rey muy moderno", le dijo Geri Halliwell a Carlos III al saludarle en una entrega de premios de la fundación benéfica The Prince Trust en el que se presume que es su primer encuentro desde la coronación. Viniendo de la Ginger Spice, la más atrevida e irreverente del grupo de chicas de los 90 que revolucionaron un panorama musical copado por las boy bands, es mucho más que un halago. La ex integrante de las Spice Girls saludó al monarca con un abrazo y un beso porque hay cosas que ni el protocolo real puede cambiar, como la cercanía que siempre han tenido desde el día en que la cantante entonces pelirroja se atrevió a dar una palmada en el trasero al príncipe de Gales.

Ocurrió en el año 1997 cuando las cinco chicas picantes ya habían alcanzado la fama mundial y fueron invitadas a un acto de la misma fundación creada en 1976 por Carlos de Inglaterra. Todo empezó como lo hacen las grandes ideas antes de cumplir los 25: con un '¿a qué no te atreves?' La idea de saludar al heredero de la corona con un beso saltándose todas las normas de protocolo hizo a algunas temblar de nervios. "Yo era una de las más tímidas de la banda, así que me estaba encogiendo por dentro mientras las chicas besaban al príncipe Carlos", contó años después Mel C a People. Solo se atrevieron Mel B y Geri, que redobló la apuesta. Se pintó los labios de rojo, le dejó el beso marcado en la mejilla y, además, le saludó con la ya famosa palmada mientras le decía que le parecía muy sexy.

Si la Spice deportista estaba nerviosa, el príncipe Carlos no lo estaba menos. Poco acostumbrado a lidiar con tanta efusividad, sonreía tímido sin saber muy bien como corresponder a las cantantes sin quebrantar él también el protocolo. Menos problemas tuvo su hijo Harry que, a sus 13 años, y pocos meses después de sufrir la terrible pérdida de su madre acompañó a su padre a un viaje a Sudáfrica que incluía un encuentro con las Spice Girls, además de disfrutar de su concierto en Johannesburgo. Las chicas se volcaron con el joven príncipe que las miraba embelesado con una gran sonrisa mientras ellas derrochaban espontaneidad. En sus memorias, Harry cuenta que mientras él se tensaba con el sonido de los flashes, ellas se crecían, algo que agradecía enormemente porque solo deseaba pasar desapercibido ante las cámaras. Cuando comenzó el concierto, sucedió algo que le dejó asombrado. Su padre se movía al ritmo de la música disfrutando del mítico Wannabe como un fan más.

No fue el último concierto de las Spices al que acudió el hijo mayor de Isabel II, que siempre mantuvo una gran conexión con Geri. Tanto es así que cuando la pelirroja abandonó la banda no tardó en recibir un mensaje del heredero: "El grupo no será el mismo sin ti. ¿Qué haré sin tus maravillosos saludos?". Afortunadamente, hubo más saludos, ya sin el factor sorpresa de la primera vez, pero muy afectuosos, puesto que ambos coincidieron en más actos organizados por The Prince's Trust. A algunos de ellos ha acudido acompañada de su marido Christian Horner, al que el Príncipe saludaba con el mismo cariño.

La devoción del príncipe Carlos por el grupo le valió además ser considerado miembro honorario. “Para mí el príncipe Carlos, Su Alteza Real, forma parte del del viaje de las Spice Girls. Le consideramos un Spice Boy", dijo Geri a HELLO! Por supuesto, fue uno de los invitados al concierto con el que la banda, sin Victoria Beckham, volvió a los escenarios en 2019. Hace unos meses incluso se especuló con que el grupo se reuniera de nuevo para actuar en el concierto de la coronación. No fue posible ese momentazo, pero Carlos III, recién coronado, no se ha quedado sin el beso y la felicitación de su Spice favorita.