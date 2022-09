Así fue la coronación de la reina Isabel II contada por ella misma en este documental En 'The Coronation', la monarca británica hablaba por primera vez y en primera persona de aquel majestuoso evento



El 2 de junio de 1953, Isabel II fue coronada como reina de Inglaterra. Un hecho histórico que se retransmitía por primera vez por televisión y al que acudieron más de 8.000 invitados. Pero, ¿cómo fue aquel majestuoso evento? ¿dónde tuvo lugar? ¿cuáles fueron los detalles de la organización? En The Coronation, la propia reina Isabel habla, por primera vez sobre su coronación, y testigos de excepción de este momento revelan todos los secretos de la ancestral ceremonia así como las anécdotas más curiosas de aquel día.

Tras el fallecimiento el 6 de febrero de 1952 de su padre, el rey Jorge VI, Isabel II le sucedió en el trono, paso decisivo en su conversión como reina de Inglaterra. Sin embargo, su ceremonia de entronización tuvo lugar -guardando el luto considerable- poco más de un año después, justo el 2 de junio de 1953. Un acontecimiento inolvidable que se celebró en la Abadía de Westminster (Londres) y que contó con 8.000 invitados. ¿Te gustaría recordar el look histórico que lució la monarca aquel día? Un estilismo que se ha convertido en pieza de museo y que estaba compuesto por un impresionante vestido con ricos bordados muy significativos y unas sandalias de tacón con truco. Dale al play y no te pierdas el documental de ¡HOLA PLAY!, The Coronation.

