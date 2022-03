Gelete Nieto se emociona durante el homenaje a su padre y cuenta cómo avanza la investigación

Loading the player...

Han pasado tres años desde que Ángel Nieto falleció en un accidente de tráfico en su querida Ibiza. Hoy se recuerda al piloto en un sentido homenaje en la isla pitiusa, en el que sus hijos, Gelete, Pablo y Hugo, además de su viuda, Belinda Alonso, han inaugurado una calle con su nombre. El mayor de todos ellos no ha podido evitar emocionarse ante la prensa al pensar en su padre. "Se me saltan las lágrimas", ha reconocido. Su consuelo es saber que el piloto conoció en vida el cariño de sus seguidores, algo que en palabras de Gelete, "no todos los deportistas lo consiguen, eso es muy emocionante". También ha explicado en qué punto se encuentra la investigacción del accidente que acabó con la vida de Ángel Nieto, que todavía continúa abierta.