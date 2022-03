Constantino de Grecia recibe el alta hospitalaria tras superar el covid

Constantino de Grecia, de 81 años, ha sido dado de alta en la tarde de este jueves 13 de enero del Hospital Universitario Attikon, situado a las afueras de Atenas, donde se encontraba ingresado desde el pasado día 9 tras haber contraído de coronavirus. Tras unos días en una de las plantas covid del centro médico y, bajo la bajo la atención médica del destacado profesor Sotiris Tsiodras, encargado de la gestión de la pandemia en Grecia desde su inicio, el exrey de los helenos ya ha podido regresar a su casa de Porto Jeli junto a su familia. Una noticia muy tranquilizadora para los suyos, sobre todo para su mujer, Ana María de Grecia, quien ha pasado unos difíciles momentos al no haber podido acompañar a su marido en el centro médico debido al estricto protocolo covid implantado por seguridad por las altas tasas de contagio de la variante omicrón.

Desde el momento de su ingreso tras dar positivo en coronavirus, se aseguró que el que el hermano menor de doña Sofía, quien está vacunado con la pauta completa, solo presentaba síntomas leves y que se encontraba razonablemente bien. Por precaución, y dado el delicado estado de salud de Constantino, se consideró aconsejable mantenerle vigilado para evitar posibles complicaciones.

A mediados del pasado diciembre, el Rey, de 81 años, también tuvo que ser ingresado durante varios días en un hospital de Atenas. En esta ocasión el motivo fue una neumonía. El equipo de médicos que lo trató determinó que, por la neumonía, sufrió un edema pulmonar por aspiración. Fuentes hospitalarias informaron de que no había tenido que ser intubado. El tío de Felipe VI fue trasladado inicialmente al centro médico Kranidi, en Emionida, muy cerca de Porto Jeli, el lugar en el que estableció su residencia hace unos años tras toda una vida en Londres. Allí recibió la primera asistencia y tras estabilizarlo fue trasladado a un hospital privado de la capital helena, Hygeia, según recogió la prensa griega. Pese a la gravedad de la dolencia, consiguió recuperarse en unos días y, aunque no trascendió cuando recibió el alta, pudo disfrutar de las pasadas fiestas en su residencia acompañado de los suyos.

En estos días tan complicados, Constantino de Grecia no ha estado solo ya que su mujer, Ana María de Grecia, ha estado muy pendiente y le ha acompañado siempre que ha tenido ocasión, teniéndose que adaptar a las restricciones sanitarias impuestas por el covid-19. Quien también ha estado a su lado ha sido Nicolás de Grecia, el tercer hijo de los Reyes, y único que reside en el país heleno, al que se ha podido ver llegando en alguna ocasión al centro médico para visitar a su padre. El resto de sus hijos han seguido su recuperación desde la distancia ya que, según informan los medios griegos, su estado no revestía de gravedad.

La enfermedad del rey Constantino, aunque ya ha recibido el alta, ha trastocado la agenda institucional de la familia. Se esperaba que la reina Ana María, estuviera presente en las celebraciones del Jubileo de Oro de su hermana, Margarita de Dinamarca, pero finalmente no podrá ser así. Desde Palacio han confirmado a través de un comunicado que: "Su Majestad Ana María de Grecia no participará como estaba previsto en la ofrenda floral en la Catedral de Roskilde por el 50º aniversario en el trono de Su Majestad la Reina el viernes. Su Majestad el rey Constantino está infectado con coronavirus y la reina Ana María, por tanto, no puede viajar a Dinamarca".