Si el verano ya no piensa darnos tregua, estamos seguros de que todas las reuniones o celebraciones familiares o entre amigos comienzan a trasladarse al jardín o, si no lo tienes, al parque más cercano. Una práctica que apoyamos, además, porque ya hemos aprendido que, de momento, estar en el exterior es mejor para todos. Si la fiesta que estás preparando cuenta con un público infantil, aunque no sea de manera completa, te animamos a que crees para ellos unos juegos sencillos, pero muy divertidos. Como dirán muchos padres, ¡no habrá niños!

Todas las ideas que te damos son muy fáciles de preparar, no necesitan apenas material y, salvo en alguna ocasión, la ayuda de los adultos no será necesaria. Esto no significa que la vigilancia sí deba existir, sobre todo, porque habrá muchas carreras, saltos y lanzamientos de pelotas. Y, por supuesto, prepara un buen picnic.