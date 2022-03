Los bebés no pueden informar de que no oyen bien, pero esos primeros meses de vida son cruciales para diagnosticar este tipo de problemas y ponerles remedio cuanto antes para que el desarrollo del niño no se vea lastrado.

Estos son los signo de alarma en bebés, según detalla la Dra. María José Lavilla, especialista también en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza:

- No se sobresalta con los ruidos fuertes.

- Sigue durmiendo, incluso si se habla en voz alta cerca de él.

- Balbuceaba y ha dejado de hacerlo (después de los nueve meses).

- No gira la cabeza hacia el origen de un sonido (a partir de los seis meses).

- Al año, aún no dice palabras sencillas como papá o mamá.

- No se gira al llamarlo por su nombre, a no ser que esté viendo a quien lo llama en ese momento.

- No parece escuchar todo los sonidos.