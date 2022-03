El vampiro es una de las figuras mitológicas más recurrentes del mundo, tanto antiguo como moderno. Los hay de todo tipo, desde aquellos que se pensaron para la literatura más clásica con forma humana, hasta los que se concibieron expresamente para el entretenimiento juvenil, mucho más modernos y, sin duda, con una irremediable aspiración romántica.

En el último siglo el vampiro ha sido protagonista de muchas sagas e historias de la industria cinematográfica. Pero, antes que en ella, los encontrábamos en los libros, donde nacieron. Y las novelas que se basan en ellas siguen siendo todo un éxito. Hemos recopilado las últimas novedades literarias que han conquistado ya a millones de jóvenes en el mundo (las cifras avalan todos los libros de nuestra selección) y han sido traducido a unos cuantos idiomas. También hay algún que otro clásico que no pasa de moda, en su edición más contemporánea. Si aún no se han convertido en serie de televisión, no van a tardar demasiado.