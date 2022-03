No todas las madres lactantes que se incorporan a trabajar están en el mismo punto, por eso la experta insiste en la importancia de individualizar el consejo para no abandonar la lactancia si no quieren.

Hay que tener en cuenta varias circunstancias, según detalla Laia Aguilar:

- Lactancia exclusiva o no. Es decir, si la madre quiere continuar ofreciendo solo pecho a su hijo hasta los seis meses de edad “o se plantea ofrecer otro tipo de alimentación al bebé cuando no esté con ella”.

- Horas que pasará fuera de casa. “Es distinto tener una media jornada y trabajar al lado de casa, que hacer turnos prolongados o trabajar a una hora de casa”.

- Edad y tipo de alimentación que está haciendo el bebé. Si la madre quiere mantener la lactancia materna exclusiva, “tendrá que realizarse extracciones de leche en el trabajo durante un tiempo”, explica la especialista. Pero si el bebé ya ha empezado a tomar otros alimentos, “se pueden ofrecer mientras la madre esté en el trabajo y así no precisar tanta leche extraída en este momento”, puntualiza.