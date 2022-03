Si quieres que tus hijos no desaprovechen la oportunidad de seguir aprendiendo inglés, puedes utilizar también sus vacaciones para conseguirlo. Además, si no tienes la posibilidad de quedarte con ellos en casa, un campamento puede solucionarte estos días. English for Fun es un proyecto innovador que promueve la inmersión lingüística total (tanto para niños como para adultos), incluyendo los cinco sentidos y sin olvidarnos de la condición física. Organizan diferentes actividades para niños de 2 a 13 años, desde el próximo 22 de marzo hasta el 5 de abril incluido, con packs que van desde los nueve días hasta dejarles días sueltos.

Dónde: Madrid Campus (C/Darro 5) o Pozuelo Campus (C/ Proa). Para más información:English For Fun.