¡Novias parecen pero no los son! Así combinan las 'influencers' sus vestidos de invitada

Cada nueva temporada, la industria nupcial es capaz de imaginar nuevos horizontes para las mujeres que planean pasar por el altar. Sin embargo, son las propias novias las que suelen ir aún más allá, ideando looks con factor sorpresa que parecen no tener límites estéticos. Ya no se conforman solo con ramos de flores, ahora se atreven con las frutas. Ya no quieren vestidos de princesa, ahora prueban suerte con diseños cortos, faldas midi, bordados de colores o pantalones largos. Una inspiración que no se encuentra en los ateliers nupciales, sino en el street style de ciudades como París, Madrid, Londres o Nueva York, donde la moda adquiere un peso especial. No hace falta nada más que echar un vistazo rápido a las influencers nacionales e internacionales para darnos cuenta de que la nueva inspiración nupcial para novias que no quieren parecen novias se encuentra a pie de calle.

Vestidos de punto: La influencer catalana Nina Urgell hace gala en cada uno de sus looks de una estética minimalista, donde sus prendas adquieren relevancia por sí misma sin necesidad de llevar unos accesorios excesivamente llamativos. En un de sus estilismos de principios de otoño, encontramos este vestido blanco de punto abierto con abertura en la falda, algo que hace que nos replanteemos si el tejido más casual de todos, junto con el vaquero, tiene cabida en uno de los días más importantes de la mujer. Las dudas se podrían despejar mirando el estilismo pre-boda que utilizó Lolita Jacobs. La francesa dejó una huella imborrable en el mundo nupcial al casarse con un minivestido camisero y unas manoletinas rojas. Sin embargo, el día anterior celebró una cena con sus invitados llevando un inolvidable diseño largo, ceñido al cuerpo con textura de punto, de Jacquemus. Y nunca algo tan simple resultó tan efectivo.

Vestidos asimétricos con cola: Tomando como referencia los sobrevestidos usados por las mujeres en los siglos XVII y XVIII bajo la denominación Des-Habillé Negligee, el diseñador José María García González, director de Ze García, adapta a las novia milleniall esta prenda exterior que tradicionalmente se utilizaba para estar en casa o para salidas informales. Este modelo se presentó hace unos días sobre la pasarela 080 Barcelona, tras el éxito conseguido en la pasada edición con una colección en la que las influencers nacionales se convirtieron en modelos y novias. Esta vez, la encargada de lucirlo a pie de calle ha sido Belen Hostalet. La catalana adapta un diseño bridal al street style combinándolo con accesorios de plena tendencia como boinas o botas cowboy.

Vestidos cortos con plumas: Del mismo diseñador el este vestido que vuelve a lucir Belén Hostalet. Corto, rematado con plumas y un cuerpo enriquecido con pequeños bordados de pedrería, hace recordar al look de fiesta que lució Rocky Barnes tras la celebración de su boda. En su caso, firmado por Pronovias. Este tipo de diseños mini son de estética más festiva que los largos tradicionales y se pueden emplear en bodas civiles o para las celebraciones anteriores y posteriores a la propia ceremonia.

Vestidos cortos con plumas: Como decíamos, el ejemplo práctico lo encontramos en la influencer estadounidense. Tras la ceremonia, cada vez es más común ver un cambio de vestuario por parte de la novia y Rocky Barnes hizo lo propio recurriendo a un segundo diseño de Pronovias para celebrar su fiesta por todo lo alto. Esta vez, escogió un vestido en versión mini y con ciertas reminiscencias a las flappers de los años 20. Tenía manga larga, bordados, espalda escotada y un bajo cubierto de plumas.

El poder del bustier y el largo midi: Sabemos que este sofisticado bajo de la falda es común en bodas civiles y entre las mujeres que buscan refrescar la figura de la novia más tradicional. Si a esto le sumas el escote favorito de firmas internacionales como Berta, el éxito está asegurado. Así ha ocurrido con Olivia Culpo, que nos brinda una buena idea de inspiración nupcial. La clave está en centrar la atención en los bustiers más sensuales de la temporada. Estos corpiños lenceros se integran en los vestidos de novia sin miedo a resultar demasiado sensuales, ya que se contrarrestan con detalles románticos como bordados florales, tejidos de plumeti o encaje, como ocurre en este caso.

Tendencia Ad-Lib: La fórmula que se puede utilizar indistintamente para una tarde de verano o para protagonizar una boda de carácter relajado la tiene Alex Rivière. La influencer nos recuerda el poder del vestido blanco gracias a un diseño de Silvia Tcherassi. Las líneas fluidas, cortes rectos y, por qué no, las pinceladas de color, están permitidos en el imaginario de las novias bohemias que quieren casarse cerca del mar o en algún destino exótico.