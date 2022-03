'Piercings', tobilleras y las otras joyas sorpresa de las nuevas novias

Hay mujeres que prefieren dar un protagonismo total a su vestido de novia, dejando en un segundo plano los complementos. Otras, apuestan por diseños simples que permiten introducir el factor sorpresa en los accesorios. Estas piezas no se conciben como simples elementos decorativos, sino que constituyen una parte fundamental del look nupcial, acorde con la personalidad de la novia, sin la que nada tendría sentido. Alejándonos de las joyas clásicas y los accesorios más tradicionales, te mostramos esa otra cara de la moneda de los complementos por los que apuestan las mujeres que más arriesgan en el día de su boda.

Sí a los cinturones de piel en contraste: Elie Saab ha aprobado la incursión de los cinturones en su colección Fall 2019. Los requisitos del libanés, al igual que las propuestas de otros diseñadores, es que no tengan más de dos centímetros de anchura y que sean de color blanco. La creativa Lola Varma se desmarca de la mayoría de las tendencias gracias a la incorporación de unos cinturones que perfectamente se podrían llevar en los looks del día a día: son anchos, de piel negra y con hebillas doradas en versión XL. Gracias a ellos, consigue un interesante contraste que acerca a las novias a las tendencias de moda y es que, tal y como reza en la página web de la diseñadora, la australiana se inspira en las mujeres modernas en constante evolución y en la sofisticación de las pasarelas.

Mix de pendientes y el piercing más famoso del mundo nupcial: Siendo Marta Ortega la que se ha atrevido a transgredir las normas más clásicas de una novia, no es difícil imaginar que haya sentado cátedra, haciendo de los piercings una nueva forma de renovar el joyero de las novias. Su dos piezas de Valentino eclipsó de tal forma los titulares que casi pasamos desapercibidos ese detalle que adornaba su oreja izquierda. Se trataba de un pendiente sencillo, un pequeño arete coronado por un discreto brillante. Ese tipo de joyas son las que muchas mujeres se quitan a la hora de caminar hacia el altar para mostrar su imagen más etérea. Sin embargo, la heredera de Inditex no solo no prescindió de ella sino que potenció su efecto con otro pendiente nada convencional compuestos por tres puntas de brillantes.

'Más es mejor' con estas tobilleras: Desde la firma Grace Loves Lace proponen a unas novias que se impregan de su espíritu gypset e incorporan como novedad unas tobilleras con delicados charms para completar el look nupcial. Se pueden llevar con sandalias de pulsera o como el accesorio que renovará la clásica filosofía de unos sencillos salones. Se trata del pack de pulseras Hera, hechas a mano en Australia por Salita Matthews. Se venden de dos en dos y tienen perlas cultivadas prendidas de eslabones de plata. Su precio asenciende a los 300 euros y se elaboran de forma totlamente artesanal con una mezcla de piedras semipreciosas, materiales naturales y objetos encontrados por todo el mundo.

Horquillas-joya para las que no quieren tocados: Muchas novias de hoy en día buscan alejarse de los velos y las joyas tradicionales con las que recogen su cabello, para apostar, cada vez más, por diseños minimalistas y vanguardisstas que siguen la corriente estética de muchos looks de invitada. La diseñadora Jennifer Behr consigue gracias a su inspiradora colección de horquillas, pasadores y clips-joya, una forma sencilla de dar un giro a tu peinado sin necesidad de recargarlo en exceso.

Colgantes en forma de cruz: Cada vez son más los rostros conocidos que apuestan por los collares a la hora de pasar por el altar. Ocurrió en la boda de Rocky Barnes con una sencilla gargantilla de Bychari, y también en el de Carla Hinojosar y Martina Jáudenes, que fueron dos de las precursoras que pusieron sobre el mapa los colgantes en forma de cruz como el mantra que siguen las novias más estillosas. Son piezas que tienen la gran ventaja de que se pueden volver a utilizar como joyas especiales después de la boda. Aunque en un look relajado o festivo se puede combinar con cualquier prenda, incluso sobre jerséis de punto con cuello cerrado, en el caso de las novias el modo de empleo tiene un requisito indispensable: utilizarlo con vestidos de novia de pronunciado escote en 'v'.

Tocados de otra época: Quizás la apuesta de Yolancris sea, de todas, la más arriesgada, solo apta para mujeres con fuerte personalidad. Las propuestas que mostró sobre la pasarela, donde presentó la colección Identity 2019, incluían una serie de diademas con charms de brillantes que dibujaban el rostro, consiguiendo un efecto vintage al más puro estilo años 20. ¿Te atreves?