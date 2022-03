Cuando el 'efecto Pedroche' llega a los vestidos de novia

Probablemente, ni el propio Yves Saint Laurent se habría podido imaginar el revuelo que causaría más de cinco décadas después uno de sus diseños más icónicos. Como viene siendo habitual desde hace cinco años, Cristina Pedroche protagoniza cada 31 de diciembre el debate estilístico más encendido y esperado del año en los hogares españoles y en las redes sociales. Para despedir el 2018, la presentadora optaba por la que se ha calificado como "una de sus elecciones más polémicas". Bajo el sello de Tot Hom y con un dos piezas cubierto de flores, Cristina brindaba así un nuevo debate abierto, pero también la inspiración nupcial más original de la próxima primavera.

Fue en 1967 cuando Twiggy descubrió al mundo un dos piezas del modisto francés Saint Laurent similar al que el pasado diciembre el estilista Josie escogía para su abanderada. Tres décadas más tarde, la supermodelo Laetitia Casta repetía la jugada sobre la pasarela para cerrar el desfile de Alta Costura primavera-verano 1999 con el estilismo nupcial de Yves Saint Laurent más irreverente hasta la fecha.

Pedroche, por su parte, desafiaba el frío invierno madrileño con esta creación de top y culotte de flores bordadas en relieve que se completaba con una larga cola de organza y volantes. Este edulcorado look en tonos pastel cuajado de rosas, es una inspiración constante en el mundo nupcial que ofrece referencias más allá de las ideadas hace décadas por la maison gala.

Y es que la Alta Costura, sin ser una pasarela explícitamente nupcial, nos ofrece, de forma intencionada o no, unos looks con los que miles de novias sueñan despiertas cada año. Rodarte es símbolo de inspiración constante y nos regala cada año ideas tan especiales que muchas mujeres las utilizan para pasar por el altar. La actriz Mandy Moore es una de ellas, que no dudó en dar el 'sí quiero' con un vestido rosa inspirado en su colección primavera-verano 2018. Y es que desde la pasarela neoyorkina, las hermanas Mulleavy crearon un verano en tonos pastel con las rosas como absolutas protagonistas, bien bordadas en relieve sobre vestidos y velos o a modo de tocado sobre el cabello.

Estos bucólicos detalles en formato XL también han llamado la atención de otra diseñadora nupcial de referencia internacional. Savannah Miller, la hermana de la actriz Sienna Miller, que posee su propia firma bridal. La inglesa ha tomado Pinterest como fuente de inspiración y ha puesto su punto de mira en un velo de novia bordado con flores en relieve que se desmarca de los cánones más tradicionales. "¡Qué velo tan asombroso! Me encanta la originalidad de coser al azar y salvajemente a través de él flores reales y flores de seda. Inspiración ideal para novias salvajes", posteaba en sus redes sociales. Si bien ya habíamos hablado de los velos a todo color o con aplicaciones como perlas o monedas, esta opción parece posicionarse como una buena alternativa para las novias más románticas y atrevidas de la próxima primavera.