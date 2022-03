¿Por qué estos carritos llevan años siendo los favoritos de las familias? Patricia Sañes lo sabe

Independientemente del tipo de familia que quieras formar, la llegada de un bebé al hogar supone un punto de inflexión en tu rutina: más tiempo en casa disfrutando del recién llegado, planes familiares a los que se suma un miembro más, comienzas a crear tu guía personalizada de sus parques favoritos o continuas con tus actividades del día a día, pero con un nuevo acompañante.

Pero en esta ocasión ya no vas a tener un nuevo acompañante, sino dos. Y es que resulta que desde Bugaboo quieren unirse a vosotros y hacer que el tiempo con tu bebé sea apasionante, inolvidable y, por supuesto, divertido vayas donde vayas. Esta marca lleva años de experiencia en el sector y conoce muy de cerca a las familias y su esencia. Esta vez no iba a ser una excepción y por eso, te contamos cómo Bugaboo contribuye a hacer de los planes familiares, momentos aún más inolvidables.

Los verdaderos valores por los que se mueve una familia

Para Bugaboo, la esencia de las nuevas familias se basa en la interacción, la experiencia y la positividad. Hace unos años, las relaciones entre padres e hijos se regían por reglas, ahora se basan en las orientaciones. ¿Qué haríamos muchas veces sin los consejos de nuestros padres o sin sentir afinidad con nuestros hijos? Sin duda, la interacción, la comunicación y la confianza son esenciales para crear un vínculo fuerte.

Por otro lado, las experiencias juntos son las que hacen que nos conozcamos mejor. Por ejemplo, para un padre supone renovar su perspectiva, mientras que para los niños es un apoyo para el desarrollo de sus habilidades sociales, mentales y físicas. Y no podemos olvidar que el desarrollo de estas habilidades es siempre en favor de que los pequeños se conviertan en personitas seguras y optimistas en la sociedad tan compleja en la que vivimos actualmente. Lo importante es saber que equivocarse es una forma de aprender, y que la vida no tiene por qué ser perfecta. ¿O no?

Una familia Bugaboo: Patricia Sañes nos cuenta su experiencia como madre

Y no hay mejor persona que nos pueda contar cómo vivió por primera vez la maternidad que Patricia Sañes, embajadora de Bugaboo. Además de ser madre, esta chica es todoterreno: “Es importante no perder de vista que además de madre, soy mujer, hija, hermana, amiga, profesional...". ¿Quién dijo que ser madre implica desatender otros aspectos que te apasionan de tu vida?

Aunque admite que al principio no fue fácil, la influencer nos confirma que la maternidad ha merecido la pena: “Es la vivencia más radical, intensa y delicada que he tenido. He sentido amor, miedo, inseguridad, satisfacción, angustia, felicidad... Ha supuesto un mix de sentimientos encontrados con los que no siempre ha sido fácil convivir, pero, al final, ser madre compensa con creces”. Y no lo ponemos en duda, a Patricia Sañes le brillan los ojos cada vez que habla de su pequeño Claudio.

Haber tenido la suerte de hablar con esta súpermamá nos ha contagiado la felicidad que ella misma transmite con la llegada de Claudio: "Mi vida después de ser madre ha cambiado radicalmente. Vivo con un chute de felicidad diaria que antes no tenía", admite entre risas la influencer. A Patricia le encanta disfrutar cada momento con su bebé, y con Bugaboo la diversión está asegurada: paseos por el parque, visitas a museos, rutas en plena naturaleza o un recorrido por las calles más bonitas de la ciudad. Imposible mejorar la compañía.

Mucho más que una marca, un estilo de vida

Hace más de 20 años que Bugaboo decidió aportar su granito de arena a las familias y fue pionero en un nuevo tipo de cochecito de alta calidad enfocado en el diseño. Desde ese momento, no han parado de innovar y sorprender. Su misión es crear un vínculo con las familias y entender sus necesidades. Con esta filosofía de trabajo, han conseguido posicionarse como pioneros y líderes de su categoría.

En Bugaboo se preocupan de cada detalle, por eso sus ingenieros y diseñadores invierten mucho tiempo desarrollando, probando y redefiniendo cada uno de sus productos para lograr superarse año tras año. A nosotros no nos cabe ninguna duda de que cada aspecto está cuidado para que las familias puedan disfrutar de los mejores paseos junto a su bebé.

Existe un universo en Bugaboo que se adapta a cada familia

Cada familia es un mundo, en eso estamos de acuerdo. Por este motivo, Bugaboo no se olvida de nadie y tiene varias opciones de cochecitos para que todos puedan disfrutar de esta aventura. Estos carritos hacen de todo y se mueven de un lado a otro sin que nada les detenga. Desde un paseo por la playa, pasando por una vuelta a la manzana o un viaje, cualquier opción es ideal para ir con tu carrito Bugaboo.

Además, esta marca reconocida por sus cochecitos, ahora también ofrece accesorios como cunas o sillas de viaje para que tu bebé vaya cómodo. Si quieres saber qué opción se adapta mejor a ti, descubre el universo Bugaboo en nuestra galería o visitando su página web. No le des más vueltas y prepárate porque ¡comienza la aventura!