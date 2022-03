Entrevistamos a Sharon Fonseca tras ser mamá: 'Me gustaría poder compartir más con mis familiares y amigos'

Un sueño hecho realidad". Eso es lo que ha sido para Gianluca Vacchi ySharon Fonseca la llegada de su pequeña Blu Jerusalema. El empresario, influencer y DJ italiano y la modelo venezonala se convirtieron en padres el pasado 27 de octubre y, desde entonces, ya nada ha vuelto a ser igual. Sharon es la nueva protagonista de nuestra sección Mamás durante la pandemia y nos ha contado cómo vivió su embarazo, asegurando que estaba muy preocupada por lo que pudiera pasarle no solo a ella sino también a su bebé. "Tenía millones de dudas en mi cabeza", asegura a ¡HOLA!. La recién estrenada mamá nos ha hablado de sus miedos al ir a las revisiones y de la decisión que tomaron en el último momento de cambiar de hospital para que Gianluca pudiera estar presente en el parto. Ahora, están disfrutando al máximo de sus primeros meses como padres y Sharon solo tiene palabras de amor hacia su pareja. "Tienen una conexión de padre e hija que es única", nos confiesa.

- ¿Cómo viviste tu embarazo en plena pandemia?

Recuerdo que nos dimos cuenta que estábamos esperando a nuestra hija algunas semanas antes de que explotara la situación de la pandemia. Al principio todos teníamos muchas incertidumbres, en ese momento nadie sabia que era lo que podía suceder, cómo se contagiaba el virus, y mucho menos cómo podia afectar a las mujeres embarazadas. Así que puedo decir que teníamos muchas dudas, y miedos. Tomamos todas las prevenciones posibles. Estábamos en Miami, donde el virus aun no estaba tan desarrollado como en Italia, sin embargo, seguimos de cerca todas las recomendaciones y direcciones que estaban compartiendo en Italia y las seguimos. Creo que fuimos unos de los primeros en entrar en cuarentena en Miami. Usamos siempre mascarillas, guantes, antibacterial y hasta limpiábamos las patas de los perros cada vez que salían de casa.

- ¿Tenías miedo al ir a las revisiones por si te contagiabas?

Totalmente. Cada visita medica era una aventura. Recuerdo que cuando entraba en la sala de espera de mi doctor y veía a alguien mas sentado, me angustiaba y me quedaba parada. Otra cosa que me dolía, era no poder compartir esos momentos con mis familiares, ya que tenia que ir sola a las primeras visitas. No era permitido que alguien te acompañara en ese momento.

- ¿Qué pensamientos se te pasaban por la cabeza?

Tenía millones de dudas en mi cabeza. Ya durante el embarazo, especialmente primerizo, uno tiene muchísimas preguntas sobre el día a día como: qué puedo comer, qué puedo hacer, sentí un dolor, ¿es normal?... Imagínate sumarle el factor del comienzo de una pandemia mundial de la cual nadie tenía alguna respuesta. Estábamos muy preocupados.

- ¿Hay algún consejo que quieras dar a otras embarazadas?

Ahora las cosas son un poco diferentes. Ya tenemos más respuestas y sabemos qué precauciones tenemos que tomar respecto a la pandemia. A las mamás, les puedo decir que disfruten cada momento al máximo. Todo el mundo me decía lo rápido que pasaba el tiempo, y no puede ser más cierto. Siento que fue ayer que estábamos recibiendo a nuestra pequeña en el hospital. Por esta razón, durante el embarazo, siempre agradecía cada cosa, hasta cuando me sentía mal, pensaba que si era por mi hija, podía encontrar la fuerza de superar todo, y esa era mi motivación en mis momentos de negatividad.

- ¿A qué cambios tuviste que hacer frente por las medidas del coronavirus?

Durante las ultimas semanas del embarazo, el virus comenzó a propagarse otra vez y comenzaron a colocar fuertes restricciones en los hospitales. Era nuestro sueño que Gianluca fuera parte del parto y pudiera vivir ese momento conmigo, así que la última semana cambiamos de hospital y buscamos una clínica donde podíamos hacerlo posible de estar juntos, tomando todas las precauciones antes y después del parto.

- ¿Cómo están siendo estos primeros meses con tu bebé?

Han sido las semanas más hermosas de mi vida. Es increíble la sensación de plenitud que me da mi hija. De vez en cuando me desconecto de mi celular y pasan días que no lo veo, y me pasa que me preguntan si es que no estoy bien, y la verdad es que el tiempo pasa tan rápido que ni me doy cuenta, pero quiero estar presente en cada detalle de mi bebé. Son semanas difíciles también, no te voy a mentir. Hay muchas pequeñas cosas que voy aprendiendo día a día como madre primeriza, pero creo que eso sera siempre así. Creo que la maternidad nunca te deja de enseñar.

- ¿Cómo es Gianluca como padre?

Nunca tuve dudas de que sería un buen padre, pero verlo en acción es maravilloso. Ha superado cualquier expectativa. Es un padre tan cariñoso, presente, paciente... Tienen una conexión de padre e hija que es única. Cuando la sostiene, la puede dormir en minutos. Y cada vez que tenemos una cita médica en el hospital, él la lleva en sus brazos, la viste, la atiende durante la visita y quiere hacer todo, porque piensa que el la protege más del virus que yo. Es un detalle muy divertido y lindo al mismo tiempo. Estamos viviendo cada experiencia juntos con mucho amor.

- ¿Tu familia, amigos... ya la han conocido?

Solo los familiares y amigos mas cercanos. Muy pocos la verdad. Con la situación del coronavirus no nos sentimos muy seguros de recibir a personas, por más que nos gustaría. Mis padres solo pudieron verme el último mes de embarazada y en nacimiento; y mi hermano no pudo ni siquiera verme embarazada, y esa es una parte muy triste de esta situación de la pandemia.

- ¿Estás feliz?

Gracias a Dios, sí. Cada vez que veo a mi hija siento un amor tan profundo, que es inexplicable.

- ¿Hay algo que te gustaría hacer y no puedes por culpa del coronavirus?

Me gustaría poder compartir más con mis familiares y amigos. Es una experiencia única en la vida, así que es natural que uno quiera compartirla con sus seres queridos, pero debido al virus, no compartimos aun con tantas personas ni salimos. También me gustaría poder pasear con ella con tranquilidad, pero la niña aun no ha salido de casa, sin contar las visitas médicas, claro.

- ¿Qué mensaje te gustaría mandar a nuestros lectores?

A veces nos toca recordar que todo pasa. La humanidad ha pasado por tantas pruebas... El tiempo pasa, las cosas van cambiando poco a poco. Y los seres humanos siempre nos hemos tenido que adaptar a las situaciones del momento. Es un momento tan diferente para todos... pero si algo he aprendido durante la cuarentena es hacer de los pequeños detalles grandes detalles y de ser amables con cada persona que encontramos. Hay mucha sensibilidad en estos momentos y no sabes por lo que las otras personas están pasando.

