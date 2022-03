Embarazo ¿Qué tratamientos estéticos pueden ser peligrosos en el embarazo? La piel cambia durante la gestación por efecto de las hormonas, pero no es posible aplicar muchas de las técnicas de belleza por los posibles peligros para el feto. ¿Cuáles están contraindicadas?

Durante los nueve meses de embarazo hay que contemplar siempre los posibles riesgos de las actividades que se realicen. Los tratamientos estéticos no quedan fuera de estas precauciones. Muchos de ellos no son compatibles con la gestación, o bien porque se ha demostrado su carácter teratogénico (hacen daño al feto), o bien porque no hay estudios suficientes que confirmen su inocuidad.

Una piel que necesita cuidados

Sin embargo, en el embarazo los cambios que vive la madre también afectan de forma determinante a la piel. Aparecen el cloasma, las estrías, puede llegar el acné... Por eso los expertos recomiendan aplicar mucha protección frente al sol y mucha hidratación. Sin embargo, suelen ser muy cautos a la hora de aconsejar tratamientos de cabina más específicos.

Más allá de los riesgos, hay un hecho claro y es que “dados los cambios hormonales que se sufren durante el embarazo, los resultados de los tratamientos serán impredecibles. No sabemos cómo va a reaccionar la piel”, comenta la Dra. Gema Pérez Sevilla, cirujana y experta en Medicina Estética facial (www.draperezsevilla.com).

Los tratamientos no recomendados

Cualquier procedimiento agresivo con la piel está desaconsejado en el embarazo. Tampoco se recomiendan aquellos que sometan a la embarazada a temperaturas muy altas. Además, en el caso de que la mujer tenga alguna patología asociada al embarazo, como la hipertensión, las precauciones han de ser mucho mayores.

Con respecto a la depilación, el láser y el embarazo no son compatibles. Otras técnicas que suponen la infiltración de algunos compuestos intravenosos deben posponerse también hasta después del parto o de la lactancia.

Igualmente, las técnicas estéticas donde se haga presión o se someta al cuerpo a vendajes compresivos no están indicadas en estos nueve meses.

Además, la Dra. Gema Pérez Sevilla enumera los siguientes que se deben evitar en el embarazo:

Toxina botulínica . No se puede aplicar durante la gestación porque podría provocar malformaciones en el feto y abortos.

. No se puede aplicar durante la gestación porque podría provocar malformaciones en el feto y abortos. Peelings . “Los peelings con ácido salicílico, glicólico, retinoico y todos sus derivados pueden pasar a la sangre de la madre y, por lo tanto, al feto provocando malformaciones”, destaca.

. “Los peelings con ácido salicílico, glicólico, retinoico y todos sus derivados pueden pasar a la sangre de la madre y, por lo tanto, al feto provocando malformaciones”, destaca. Radiofrecuencia, ultrasonido y aparatología similar. No se ha demostrado que sean malos, “pero tampoco que no tengan efectos en el feto”, por lo que el consejo es no aplicarlos.

¿Qué compuestos se deben evitar?

Además de los tratamientos de cabina, la embarazada puede por sí misma cuidarse en casa. Pero no todos los ingredientes de los cosméticos son apropiados para esta etapa.

Es el caso del ácido hialurónico, cuyo uso es un tanto controvertido, como comenta la especialista, por lo que, finalmente, la recomendación es no utilizarlo en el embarazo.

Igualmente sucede con los aceites esenciales puros que “no se pueden utilizar, ya que tienen terpenos”, advierte la Dra. Pérez Sevilla, que podrían provocar malformaciones en el feto.

Tampoco se debe usar la hidroquinona, el agente blanqueante cosmético más fuerte, por el mismo motivo que los anteriores. En este caso se desaconseja igualmente durante la lactancia.

Los retinoides, que son conocidos por su efecto antienvejecimiento, han de descartarse también. Así pues, todas las cremas con dosis altas de retinol (vitamina A) deben quedar guardadas hasta después del parto.

Si hay acné, no se debe utilizar ácido retinoico ni en forma de cremas ni de comprimidos.

En todo caso, ante la menor duda, lo mejor es consultar siempre con el ginecólogo y darle a conocer los cosméticos y tratamientos habituales.

