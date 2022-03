María García de Jaime, un ejemplo de positividad en su embarazo: 'Intento no vivir con miedo'

Como tantas otras mamás, María García de Jaime está teniendo un embarazo muy diferente debido a la pandemia. "Intento no vivir con miedo, es una etapa preciosa que me apetece disfrutar al máximo", nos cuenta ilusionada, deseando que nazca la pequeña Catalina. La influencer madrileña, que ya está de siete meses, va a cumplir su sueño de aumentar la familia junto a su marido, Tomás Páramo, y darle una hermanita a su hijo mayor, Tomi. Aunque reconoce que es una situación complicada, María está haciendo todo lo posible por mantenerse positiva y, además, nos ha contado cuál es su truco para no perder la sonrisa. "Lo estoy viviendo con mucha tranquilidad, disfrutando de cada momento... es increíble el milagro de la vida", reconoce. Con ella hemos hablado en un nuevo capítulo de Mamás durante la pandemia.

VER GALERÍA

- El bebé de María García de Jaime y Tomás Páramo es... ¡una niña!

- ¿Cómo estás viviendo tu embarazo en plena pandemia?

Pues es algo que recordaré para siempre y que, cuando sea mayor mi hija le contaré como 'aquello que vivimos en el año que ella estaba en la tripa'. La verdad que da miedo... da miedo sobre todo no saber cuando se acabará esto y todo lo que se está viviendo en el mundo entero, toda la gente que se ha ido por culpa de este maldito virus, y todas las consecuencias económicas que estamos sufriendo mundialmente. Pero intento disfrutar de la etapa tan bonita que estoy viviendo, son nueve meses de preparación para recibir una nueva vida.

- ¿Te da miedo salir de casa, ir a las revisiones... por si te contagias?

En ocasiones tengo miedo, como supongo que nos pasa a todos, en esta situación que estamos viviendo, pero creo que siguiendo las medidas de seguridad necesarias se puede estar a salvo, entonces cumpliéndolas estoy tranquila. Aunque al final es verdad que es una lotería, puedes hacerlo fenomenal y te puede tocar, pero intento no vivir con miedo, es una etapa preciosa que me apetece disfrutar al máximo.

- ¿Qué pensamientos se te pasan por la cabeza?

Muchas veces pienso cómo es posible que un virus que desconocíamos haya podido paralizar el mundo de esta manera. También pienso mucho cómo ha cambiado todo de un año para otro y qué poco valorábamos la vida tan maravillosa que teníamos, porque era algo normal y cotidiano, e incluso rutinario. Pienso que hace falta un poco de esperanza, siento que poco a poco la sociedad la está perdiendo... ya llevamos casi un año y tengo miedo de que esto desate problemas aún más graves. Cuando me vienen todos estos pensamientos a la cabeza, antes de ponerme nerviosa y llevarme las manos a la cabeza, rezo y lo pongo todo en manos De Dios, confío plenamente en él y sé que no va a fallarnos.

- Hay muchas mamás que dicen que están teniendo un embarazo más triste por culpa del virus, ¿es tu caso?

Bueno, yo creo que cada embarazo es un mundo y cada madre lo vive de una manera distinta. En comparación con mi embarazo anterior, este está siendo una maravilla, ya que en el anterior las circunstancias eran otras, y por nuestra edad tan joven íbamos a contracorriente, seguíamos estudiando y sin independencia económica. Fue bastante duro, aunque ahora lo recuerdo con mucho cariño, nos hizo madurar de golpe y dar prioridad a cosas que anteriormente no dábamos. Yo este embarazo lo estoy viviendo con mucha tranquilidad, disfrutando de cada momento... es increíble el milagro de la vida y lo que somos capaces de crear. Creo que quizás con un embarazo más triste se refieren a la tristeza del momento por la situación que tenemos, pero no relacionado con su embarazo.

VER GALERÍA

- La bonita promesa que ha hecho Maria García de Jaime al bebé de María Pombo

- ¿Qué les dirías a otras embarazadas?

Que disfruten de estos nueve meses tan bonitos, que luego los hijos se hacen mayores muy rápido y queremos congelar sus edades en el tiempo. Es un tiempo de espera, de preparación para la llegada de una nueva persona que llegará a revolucionaros la vida, prepararos para querer a más no poder, y estad alegres y positivas porque los niños son el mejor regalo que la vida puede darnos.

- ¿Cuál es tu truco para no perder la sonrisa?

Valorar las pequeñas cosas de mi día a día, dar gracias a Dios por la familia tan maravillosa que tengo y por tener la suerte de dedicarme a lo que me hace feliz. Creo que con una sonrisa, todo se ve diferente. A mi me encanta cuando vas a algún sitio y te reciben con una sonrisa, creo que la sonrisa se contagia y te cambia el día una persona con actitud positiva, sonriente. Yo siempre intento llevarla puesta, a mis seguidoras les cuento una cosa que hacemos en casa Tomás, Tomi y yo, y siempre nos vamos a dormir con una sonrisa. Al final del día decimos tres cosas buenas que nos han pasado en el día, hay días que salen 10 cosas y otros días cuesta encontrar hasta dos, pero al final siempre conseguimos decir tres. Funciona, porque te das cuenta de todas las cosas buenas que te pasan a lo largo del día y que no te paras a pensar. Os prometo que funciona.

- ¿Te has imaginado cómo va a ser el parto?

La verdad es que prefiero no imaginármelo, no me gusta crearme expectativas de ningún tipo, pero creo que tengo más 'miedo' que en el primero, y eso que fue un parto increíble, pero no sabía muy bien a dónde iba. Tenía 19 años y era más 'inconsciente' o, mejor dicho, pensaba menos las cosas. Pero yo lo dejo todo en manos de Dios, y cuando veo que voy a pensar en ello más de la cuenta, rezo y así me tranquilizo. Rezar me da paz.

VER GALERÍA

- ¿Los médicos te han hablado de las medidas anti-covid que llevarán a cabo?

Todavía me quedan dos meses para dar a luz, yo creo que eso me lo explicarán más adelante, pero sé que no puedo estar en mejores manos y que va a estar todo bajo control. Admiro tantísimo al personal sanitario, que sé que todo va a estar bajo control con los pedazo de profesionales que tenemos en España. No puedo estar más orgullosa de todos ellos.

- ¿Hay algo que te gustaría hacer y no puedes?

Me gustaría poder disfrutar más mi embarazo con mis padres, nuestros amigos... Echo de menos la vida de antes, los abrazos, la normalidad a la que tan acostumbrados estábamos y que nunca pensábamos que dejaríamos de tener. Tenemos amigos que llevamos sin ver casi un año, que me vieron por última vez sin estar embarazada y la próxima vez que les veamos seremos cuatro en la familia. Me encantaría poder acabar con este virus de alguna manera.

- ¿Qué mensaje te gustaría mandar en estos momentos?

Ante todo un mensaje de esperanza, creo que la estamos perdiendo y eso quita mucho las ganas de seguir viviendo y de luchar por ser felices, y es lo último que puede pasar. Que intentemos remar todos en la misma dirección para poder salir de esto de la mejor manera. Y, sobre todo, muchísimo ánimo a todas las lectoras. Yo rezo cada día porque esto se acabe ya.