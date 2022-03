Cómo preparar a tu hija para su primera menstruación

La primera regla recibe el nombre de menarquia (del griego mes-principio). Es un momento muy especial e impactante para las niñas. Algo cambia para siempre y psicológicamente han de estar preparadas. Puede ser la oportunidad también, si no se ha hecho antes, de mantener con ellas una conversación sobre la sexualidad. Además, las primeras menstruaciones tienen unas características concretas que conviene conocer.

"La edad media de aparición de la primera menstruación en países occidentales es de 12 años y 6 meses. Lo normal es que aparezca entre los 10 y los 15 años, pudiendo ser flexibles con un año antes y un año después, así que habría que consultar si aparece antes de los 9 años o después de los 16 años", indica la Dra. Ana Rosa Lucena Torres, ginecóloga del Hospital Costa del Sol y de la Clínica Lacibis.

Aunque no hay demasiados estudios al respecto, la edad en que a la madre le vino la primera menstruación y la edad en que le llega a la hija podrían estar relacionadas. Así, parece que a la hija le suele llegar un año antes de lo que lo hizo a la madre, si bien las investigaciones a este respecto no son concluyentes.

Lee más: Adolescentes y pubertad

Confianza y conversaciones para afrontar el momento

Las niñas necesitan hablar de lo que les ha sucedido o les va a suceder. Ha de ser una conversación sincera y evitando exponer el momento como algo negativo, sino todo lo contrario. "Es una evolución en su crecimiento y, gracias a ese cambio, van a poder dar vida si lo desean en un futuro", destaca la ginecóloga.

Es importante adelantarse a las circunstancias y, cuando la niña ya tenga el botón mamario, hablar con ella sobre esto, incidiendo, según explica la especialista, en que aunque la regla puede resultar molesta es necesaria para la salud femenina por las hormonas que genera. Es la entrada en la edad adulta y, como tal, tiene un gran significado.

¿Qué cambios se producen antes y después de la primera regla?

La primera transformación que anuncia en el cuerpo de la niña la llegada de la regla es la aparición del botón mamario. Primero será el pezón y luego la mama. Después llegará el vello puberal y un aumento de la secreción vaginal. La regla suele aparecer entre 2,3 y 3 años después de la aparición del botón mamario. Por lo tanto, hay tiempo para ir preparando a la niña.

Tras la llegada de la regla, el cuerpo irá acercándose a la fisonomía típica femenina. Pero ¿es cierto que las niñas dejan de crecer? "Cuando se produce la menarquia el estirón suele estar ya prácticamente finalizado. El crecimiento después de la menarquia varía de 4-12 centímetros, aunque la mayoría de las niñas crecen tras la menarquia 6-7 centímetros y la mayor parte en el primer y segundo año tras la regla", aclara la Dra. Lucena (@ginecologa.anarosa en Instagram).

¿Cómo son las primeras menstruaciones?

Los primeros ciclos menstruales pueden ser irregulares, tanto en la duración como en el intervalo de aparición de la regla. Es normal que suceda así durante los dos años posteriores a la menarquia. Es así, según explica la ginecóloga, por la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal que es el que regula la producción de hormonas del ovario. Al comienzo, en la mayoría de los ciclos no se produce ovulación, pero con el paso el tiempo esta cuestión se va corrigiendo.

Las primeras reglas no suelen doler. De haber dolor, este aparece más adelante, cuando los ciclos ya son ovulatorios. ¿Qué fármacos se pueden tomar para controlar esas molestias? "Se debe evitar la aspirina porque puede aumentar el sangrado. Los más adecuados tanto para disminuir el sangrado como el dolor son los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el dexketoprofeno o el naproxeno", indica la especialista.

En estas primeras reglas, se puede escoger entre compresa, tampón o copa menstrual, "no hay ningún método mejor que otro, la adolescente debe elegir con el que se sienta más cómoda", aconseja. Eso sí, es bueno que conozca todas las opciones posibles y su cuerpo.

¿Es necesario ir al ginecólogo tras la primera regla?

No hay que consultar de rutina al ginecólogo ante la llegada de la primera regla, pero sí si las reglas siguen siendo irregulares tras dos años de la menarquia, si duran más de ocho días o son muy intensas (obliga a usar más de seis compresas al día) y si la adolescente muestra signos de cansancio o astenia.

No obstante, la Dra. Lucena recomienda que la primera visita al ginecólogo se haga en torno a los 14-15 años, que es la edad media de inicio de las relaciones sexuales. "No solo para ver que está todo anatómicamente corecto, sino para informar de las pautas a seguir y dudas que puedan surgir", explica. Además, recomienda hablar en familia de sexualidad con los hijos. "Hablar no es fomentar, hablar es aclarar y prestarles una confianza que debemos darles de cara al futuro más próximo", aclara. "Los hemos cuidado hasta que se han hecho adolescentes, sigamos cuidándolos también en esta dura etapa porque, aunque no quieran escucharnos, es nuestro deber informarles y que depositen su confianza en quienes les han dado la vida", aconseja.

Lee más: Cuándo y cómo empezar a hablar de sexo con los hijos