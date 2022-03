¿Qué es lo peor de dar a luz en tiempos de COVID? María Castro cuenta su experiencia en HOLA.com

El pasado 1 de octubre, María Castro se convirtió en madre por segunda vez con la llegada de Olivia, que vino al mundo para completar la felicidad de la actriz y su marido, José Manuel Villalba, junto a su hija mayor, Maia, que ya tiene cuatro añitos. A diferencia de su primer embarazo, la protagonista de Seis Hermanas vivió una experiencia totalmente distinta y hay muchas cosas que se perdió no solo durante los meses de gestación sino también durante y después del parto. Así nos lo ha contado ella misma al entrevistarla para nuestra sección "Mamás durante la pandemia", asegurando que lo que más ha echado en falta es no poder compartir este momento tan especial con su familia.

- ¿Cómo viviste tu embarazo en plena pandemia?

Con mucho respeto hacia la situación que nos ha tocado vivir, pero sin perder la calma. Poniendo todas las medidas oportunas de seguridad e higiene para tratar de no contagiarme, pero sin caer en la histeria, la verdad.

- ¿Tenías miedo al ir a las revisiones por si te contagiabas?

No... no soy demasiado hipocondríaca y mi clínica me daba bastante seguridad. Restringían las visitas solo a embarazadas (no revisiones normales de ginecología) y no permitían acompañante en ningún caso. Esto me daba bastante pena, porque no pude asistir a ningún ecografía con mi marido, ¡con lo emocionante que es eso! pero lo comprendía perfectamente.

- ¿Qué pensamientos se te pasaban por la cabeza?

Pues pensaba mucho en el momento del parto, porque cada hospital tiene su protocolo y en el mío, si por un casual yo daba positivo y el bebé no, me dejaban ingresada a mi y me daban el alta al bebé... y entonces al traste toda mi idea de lactancia exclusiva, de presenciar el encuentro entre hermanas una vez llegados a casa...

- ¿Qué consejo darías a las mamás que estén embarazadas para que disfruten de este momento único?

A ver, aparentemente ni las mamás ni los bebés se suelen ver afectados gravemente por esta pandemia, aunque el susto inicial te lo llevas, claro. Así que calma aunque prudencia, porque ya sabes que el bebé lo siente todo... y qué mejor que la mamá esté tranquila para que el bebé también lo esté.

- ¿A qué cambios tuviste que hacer frente en el parto y después de haber dado a luz?

Mascarilla en todo momento, gel hidroalcohólico constante, cero visitas en el hospital salvo mi marido... Una vez en casa, reducir las visitas al máximo y con mascarilla y, a poder ser, dar a conocer a la bebé al aire libre. La familia más allegada sí que ha venido a verla a casa, aunque desgraciadamente casi toda vive fuera. Esas visitas casi se han reducido a los abuelos por ambas partes, debido a las medidas establecidas entre provincias. Ni siquiera nuestros hermanos han podido aún cogerla en bracitos.

- ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer y que no pudiste?

¡Claro! Ver a mis hermanos y sobrinos, y a los de José.

- ¿Qué mensaje te gustaría mandar en este momento tan difícil que estamos viviendo?

Que no perdamos la alegría... más que nada, porque no podemos hacer otra cosa más que esperar, mientras esto se soluciona. No es fácil decirlo, cuando has perdido a alguien o tienes a alguien cercano malo, pero no nos queda otra que protegernos, tener esperanza y seguir disfrutando de la vida mientras podamos, aunque sea de una manera un poco distinta a la habitual.

