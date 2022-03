Las bonitas palabras de Norma Ruiz a su bebé: 'Quiero que sienta que su madre le espera con mucha ilusión'

Los testimonios de nuestras "Mamás durante la pandemia" están sirviendo de mucha ayuda para todas aquellas mujeres que han sido o van a ser mamás en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Hay mucho miedo, mucha incertidumbre... sin embargo, hay algo en lo que todas coinciden y es que nada ni nadie puede empañar la felicidad que sienten en esta etapa tan importante. "El milagro más maravilloso de la vida lo llevamos dentro y solo por eso merece la pena estar alegres para recibirlo y darle todo el amor que se merece", nos cuenta Norma Ruiz. La actriz madrileña, de 38 años, anunció que estaba embarazada el Día de Reyes y, desde entonces, ha intentado mantener la calma y ser positiva. Con ella hemos hablado de todas las emociones que está sintiendo, de cómo se ha imaginado el parto y si tiene miedo a contagiarse. ¡Sigue leyendo y no te pierdas la entrevista!

- ¿Cómo estás viviendo tu embarazo?

La verdad es que estoy teniendo un embarazo buenísimo y lo estoy viviendo de la manera más natural posible. Eso sí, intentando extremar la precaución por la pandemia.

¿Te da miedo salir de casa, ir a las revisiones... por si te contagias?

Miedo no tengo. Lo que tengo es respeto máximo y sentido de la responsabilidad. Tengo que salir de casa para ir a grabar y lo hago muy feliz y afortunada de tener trabajo. La vida debe continuar. En las revisiones todo está muy controlado y no he tenido miedo en ningún momento.

- ¿Qué pensamientos se te pasan por la cabeza?

Intento no pensar demasiado en ello y poner cada día una pizca de alegría y sentido del humor con la esperanza de que esto pase pronto.

- Hay muchas mamás que dicen que están teniendo un embarazo más triste por culpa del virus, ¿es tu caso?

Yo no estoy teniendo un embarazo triste, la verdad. Es verdad que hay momentos que, por supuesto, te gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero quiero que mi bebé sienta que su madre le espera con los brazos abiertos y con mucha ilusión.

- ¿Qué les dirías a otras embarazadas?

Pues que el milagro más maravilloso de la vida lo llevamos dentro y que solo por eso merece la pena estar alegres y felices para recibirlo y darle todo el amor que se merece. Que intenten estar ocupadas con cosas que les ilusionen y que practiquen la meditación para parar un poco la mente, si es que les vienen cosas negativas.

- ¿Te has imaginado cómo va a ser el parto?

Sí, lo pienso, pero confío en que todo irá bien. Para eso me estoy preparando a conciencia.

- ¿Los médicos te han hablado de las medidas anti-covid que llevarán a cabo?

Pues la verdad es que no me han hablado de eso. Pero tengo total confianza en los médicos que tengo. Son grandes profesionales.

- ¿Hay algo que te gustaría hacer y no puedes?

Sí, me gustaría que mi pareja pudiera pasar a todas las pruebas importantes conmigo y no puede ser por el COVID. Y también me encantaría poder estar más con la gente que quiero, abrazarles y darles besos. Yo soy muy de contacto, y eso no lo llevo muy bien.

- ¿Qué mensaje te gustaría mandar en este momento tan difícil en el que nos encontramos?

Que yo creo que esto nos va a hacer más fuertes y que llegará un día que pasará, pero que mientras tanto todos seamos muy responsables para acabar con ello cuanto antes.