Las palabras de Ona Carbonell con las que vas a sentirte identificada si has sido (o vas a ser) mamá

"Seis meses de amor incondicional y aprendizaje constante". Así es como Ona Carbonell ha definido el medio año que ha pasado desde que se convirtió en madre por primera vez. La nadadora olímpica y su pareja, el exgimnasta Pablo Ibáñez, dieron la bienvenida al pequeño Kai el pasado verano, cuando España se encontraba en plena pandemia. No fue fácil, ni el embarazo ni el parto, tal y como ella misma nos ha contado. Sin embargo, estamos seguros de que sus palabras van a servir de inspiración a otras mujeres que hayan sido o vayan a ser mamás. Ona es la protagonista de este nuevo capítulo de "Mamás durante la pandemia" y esto es lo que nos ha contado.

- ¿Cómo viviste tu embarazo?

Era mi primer embarazo, todo era muy incierto... entonces sí que tenía un poco de respeto por si podía afectar o no al embarazo. Pero bueno, estuve entrenando por Zoom con mis compañeras dos veces al día y luego yo haciendo deporte, cocinando mucho... intenté evadirme al máximo. También estaba preocupada por mis familiares y, como todo el mundo, por la situación en general; también intentando hacer colaboraciones para recaudar dinero para el coronavirus... Ha sido muy bonito ver cómo se ha unido toda la sociedad española para intentar luchar contra esta situación tan difícil.

- ¿Tenías miedo al ir a las revisiones por si te contagiabas?

Sí, si que tenía miedo. Me acuerdo que al principio mi pareja y yo íbamos como disfrazados, porque no sabíamos cómo funcionaba todo. Lo que es cierto es que, supongo que como todas las demás mujeres que estuvieron embarazadas en la primera ola, fui muy muy poco, casi no tuve revisiones. Solo fuimos a las pruebas más importantes. Intenté tomármelo con positivismo y con filosofía.

- ¿Qué pensamientos se te pasaban por la cabeza?

De todo tipo, sobre todo de la incertidumbre porque todavía sabíamos muy poco de este virus. Lo bueno es que tengo dos padres médicos que me calmaban. Intenté leer poco e informarme poco, no mirar mucho las redes y demás, porque si no también te angustias más.

- ¿Qué consejo darías a las mamás que estén embarazadas?

Un consejo que daría es que intenten no escuchar a todo el mundo, porque te agobias, y más con la maternidad que hay muchas ideologías.

- ¿A qué cambios tuviste que hacer frente por las medidas del coronavirus?

Supongo que la medida más significativa es que nadie pudo venir al hospital, así que nadie pudo ver al crío hasta llegar a casa. Parte de mis tíos todavía ni lo conocen, así que imagínate... Para que la familia haya podido conocer a Kai hemos tenido que hacerlo con cuentagotas. También que en menos de 24 horas estábamos fuera del hospital. Por lo demás... nosotros parimos en el hospital Can Ruti de Badalona y estamos super agradecidos porque fue maravilloso y nos cuidaron muchísimo.

- ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer y que no pudiste?

No, la verdad es que soy mucho de adaptarme a las circunstancias y no pensar en qué hubiera pasado o cómo hubiera sido de diferente. Yo me dejé llevar por los médicos, que son los que saben. Tuve un parto muy largo y con mucho dolor, pero fue muy bonito.

- ¿Qué mensaje te gustaría mandar en este momento tan complicado que estamos viviendo?

Un mensaje de ánimo y que, dentro de esta situación tan dura, un embarazo y un parto es algo maravilloso, es lo mejor que me ha pasado en la vida. A todas esas mujeres que estén pasando ahora, que lo disfruten y que, dentro de lo difícil que es todo, intenten mirarlo con el máximo positivismo que se pueda.

