Lorena Gómez manda un mensaje a otras mamás: 'Que no se contagien de este ambiente negativo y triste'

En nuestra nueva sección "Mamás durante la pandemia" estamos hablando con algunas actrices, modelos, influencers... que nos están contando su experiencia con la maternidad en esta situación de crisis que estamos viviendo. Lo que en un principio iba a ser la mayor felicidad de su vida se terminó convirtiendo en una situación agridulce, llena de incertidumbres por no saber qué pasaba si ellas o su bebés se contagiaban. Así nos lo ha contado Lorena Gómez, que dio a luz a su primer hijo hace nueve meses. La cantante reconoce que tenía mucho miedo a lo desconocido y que, cuando nació René, fue muy difícil aceptar el hecho de que no podían verse con sus familiares y amigos para que le conocieran. Sin embargo, a través de HOLA.com, ha dedicado unas palabras a otras mamás para que no se dejen llevar por la tristeza y disfruten al máximo esta etapa tan bonita.

VER GALERÍA

- ¡Qué muñeco! Lorena Gómez muestra lo mucho que ha crecido su hijo René

- ¿Cómo viviste tu embarazo en plena pandemia?

El embarazo lo viví con mucha incertidumbre, porque te hablan de una pandemia mundial pero nadie sabía muy bien qué era, sobre todo al principio. Todo esto empezó en marzo y yo di a luz en mayo, entonces todavía era muy reciente. Recuerdo que, aunque intentaba mantener la calma, sí que es verdad que lo viví con bastante miedo a lo desconocido.

- ¿Tenías miedo al ir a las revisiones por si te contagiabas?

Miedo y mucho respeto también, me acuerdo que los hospitales estaban desiertos. La ilusión que yo tenía en las revisiones por ir ver a mi bebé, de escuchar su corazón, ver cuánto pesaba… al final se convirtió en una sensación un poco agridulce. La ilusión por un lado y el miedo por otro, porque en ese momento no se sabía si el bebé se podía contagiar de coronavirus, si la madre se lo podía contagiar… era todo muy desconocido.

Lee también: Coronavirus y embarazo: ¿qué precauciones se deben seguir?

- ¿Qué pensamientos se te pasaban por la cabeza?

No os voy a engañar, mi miedo era a que se contagiara alguien de los míos. Ni siquiera tenía miedo por mí, era que le pasara algo a mi bebé. Dejé de preocuparme de mí y tenía miedo por los demás. Era una sensación muy extraña, no sé cómo explicarlo… Veía que además se estaba muriendo muchísima gente mayor, también algunos bebés… y en ese momento estaba atemorizada por eso, porque le pasara algo a mi familia o a mi niño.

- ¿Qué consejo darías a las mamás que están embarazadas?

Que intenten tomárselo con calma, que no se contagien de este ambiente negativo y triste. No digo que estén en una burbuja, pero sí que intenten vivirlo lo mejor posible dentro de todo lo que está ocurriendo.

VER GALERÍA

- ¿A qué cambios tuviste que hacer por las medidas del coronavirus?

Lo más duro fue probablemente no poder disfrutar del nacimiento de mi hijo en familia. Gracias a Dios pude estar con René en todo momento, pero el cariño de los padres, los suegros, nuestros hermanos… era como una cosa muy extraña. Luego llegar a casa y estar aislados… fue un poco de película. Prefiero no recordar esos momentos y quedarme con lo bonito, que al final he tenido un bebé precioso que está sano y que es lo mejor que me ha pasado en la vida.

Lee también: Consejos para superar el miedo a la vacuna contra la COVID-19

- ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer y que no pudiste?

Prefiero ni pensarlo, la verdad. En ese momento son tantas las cosas que se te pasan por la cabeza… Al final salió todo bien, que es lo más importante. Tener a mi hijo sano es lo mejor que me podía haber pasado.

- ¿Qué mensaje te gustaría mandar en este momento tan difícil que estamos viviendo?

Me encantaría poder mandar un mensaje de esperanza, de saber a ciencia cierta que esto va a tener una fecha final más pronto que tarde, que todos tenemos muchas ganas de recuperar nuestra normalidad, de ser felices… pero, sobre todo, que no nos dejemos llevar por ese espíritu negativo que se está viviendo últimamente y que tengamos mucha fuerza y mucha fe. Que lo siento en el alma por todas esas personas que nos han dejado este año y las que siguen dejándonos, y que les mando un abrazo a todas las personas y un rayito de luz para que les ilumine. Y que hay que seguir, que la vida sigue con más restricciones y privándonos un poquito de nuestra libertad, pero que al final saldremos adelante. Lucharemos contra toda toda batalla que haya para al final llegar a la meta y recuperar nuestra felicidad y nuestro tiempo.

- La declaración de Lorena Gómez a René Ramos: 'Te amo por todo lo que eres y lo que somos juntos'

Loading the player...

Te vas a reír con la foto favorita de Lorena Gómez con su hijo René Jr.