Síntomas de embarazo Cosas raras que pasan en el embarazo (y que, quizá, no esperas) El embarazo es una de las épocas más fascinantes. Pero no solo por el milagro de la vida, sino por la serie de cambios que experimenta el cuerpo, algunos de los cuales pueden resultar totalmente sorprendentes. ¿Sabes cuáles son?

El cuerpo de la embarazada experimenta una transformación total en tan solo nueve meses. El juego hormonal y el propio desarrollo del bebé multiplican los cambios. Algunos son esperables: como el crecimiento del abdomen y de las mamas, el cansancio o el aumento de peso, y otros no tanto. Porque hay una serie de novedades "raras", propias de la gestación, ante las que conviene estar prevenida.

'No soporto ese olor'

Uno de los primeros síntomas de embarazo para muchas mujeres tiene que ver con el gusto y con el olfato. De repente, no pueden soportar alguna comida que les encantaba o tienen una especial sensibilidad para los olores. Puede tratarse de aromas familiares, como el de la colonia de la pareja o el del limpiador que se usa en casa de toda la vida. Pero en ese momento se convierten en grandes enemigos. "A partir de la sexta semana de gestación, la embarazada empieza a notar ardores y que le cuesta más digerir las comidas, que la digestión es más lenta, que todo va más despacio. Todo esto se debe al efecto de la progesterona, principal hormona del embarazo y clave para lograr que la gestación tenga éxito. Algunos alimentos que antes se digerían bien, sientan peor, algunas cosas que antes les gustaban, ahora ni apetecen, incluso no soportan ni el olor. Esto está relacionado por el efecto combinado de las hormonas sobre la sensibilidad a olores o sabores y la facilidad de tener náuseas", explica la Dra. Sandra Ortega Wilkes, ginecóloga del Hospital Vithas Castellón.

Las náuseas, el rechazo a ciertos olores y los antojos están muy relacionados. "Si apetece algo con muchas ganas y no puedes obtenerlo enseguida, se multiplican las ganas. En la cultura popular los antojos eran sinónimo de necesidad de protección, de cariño en un momento de fragilidad emocional", detalla la especialista.

'¿Por qué no veo bien?'

Una vez más, las hormonas hacen de las suyas y es muy probable que si eres miope, dejes de ver bien con las gafas o con las lentillas de siempre. La explicación está en la retención de líquidos (por causa hormonal) propia de la gestación, que aumenta el contenido de agua en la córnea y el cristalino, causando un aumento transitorio y reversible de dioptrías. Pero, tranquila, porque, tal como asegura la Dra. Ortega, "después de la lactancia se vuelve a la graduación previa al embarazo". Es más, algunos estudios han comprobado que, lejos de perjudicar la salud visual de la madre, estos nueve meses logran un efecto contrario, pues al final de todo el proceso las dioptrías pueden bajar. Eso sí, si tienes que hacerte gafas nuevas, espera a dejar de dar el pecho para encargarlas, pues así tendrás una graduación estable. Por ese mismo motivo, no se recomiendan las operaciones de miopía en este periodo.

'¡Me han crecido los pies!'

Sí, además de la tripa, tambien crecen los pies. Pero no corras a renovar tu zapatero. Todo vuelve a su cauce después o, al menos, en la mayoría de los casos. "Al igual de lo que sucede en todo el cuerpo, los pies sufren cambios a nivel de partes blandas, no crece el hueso, sino sus ligamentos", detalla la ginecóloga de Hospital Vithas Castellón. Esto provoca que los pies se hinchen por la retención de líquidos, además de aplanarse y ensancharse por el aumento de peso que conlleva el embarazo. La relaxina, hormona que aumenta mucho su nivel durante el embarazo, es la encargada de producir estos cambios. Es una hormona fundamental, pues relaja los ligamentos de las articulaciones, lo que será necesario en el caso de la pelvis para favorecer el parto.

'Tengo sueños muy raros'

Pero los cambios extraños no son solo a nivel físico sino también a nivel psíquico. E igualmente están las hormonas del embarazo detrás. Esto hace que la mujer se pueda sentir triste, sin ningún motivo, durante el primer trimestre y que luego, a partir del segundo, comiencen a aparecer sueños o pesadillas muy raras. Este desahogo onírico puede ayudar a superar o a expresar los temores. Así lo clarifica la Dra. Ortega: "Los sueños representan las preocupaciones de las gestantes. El miedo y la ansiedad generan sueños relacionados con deformidades del bebé, con el desarrollo anómalo, miedo a no saber empujar en el parto o a no poder criar a su hijo". Además de esto, los patrones de sueño sufren durante el embarazo, por la incomodidad de la tripa, las frecuentes visitas al baño y las preocupaciones, lo que contribuye a que, en general, la hora del sueño no sea la más reparadora.

'¡Se me olvida todo!'

¿Habías oído hablar del brain baby o "cerebro de bebé"? Es la estrategia que utiliza la naturaleza para que las mujeres se centren en el embarazo y la maternidad. Una forma de decirte que pares y te focalices en lo importante. Por eso, puedes tener olvidos, despistes, fallos en tu trabajo que antes no cometías... Esa falta de memoria y de concentración puede afectar hasta al 80% de las embarazadas, que se quejan de que les falta claridad mental o de olvidos de cosas de la vida diaria que no tienen que ver con su hijo. "Esto sucede porque toda la atención esta destinada a cuidar el embarazo, conectar con el bebé o cuidarlo tras el nacimiento. Es un estado totalmente reversible", tranquiliza la ginecóloga.

Además de estos, pueden aparecer otros síntomas que no esperas. Ante la duda, y si te preocupan, pregunta siempre a tu médico. Si no es nada importante, acéptalos como parte de este viaje tan fascinante.

