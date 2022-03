¿Tienen que tomar los niños medidas 'extra' por Navidad?

A apenas una semana de Navidad, muchas familias todavía no tienen claro cómo organizarse para que estas fiestas sean lo más seguras posibles. Sobre todo, si tienen niños, a los que, en muchas ocasiones, se les ha señalado como ‘supercontagiadores’ del coronavirus.

Es por ello que algunos padres dudan si deberían (o no) limitar las visitas a los grupos de riesgo (como los abuelos), y si, en el caso de hacerlo, tendrían que tomar alguna medida extra. Para averiguarlo, hablamos con el pediatra Quique Bassat, epidemiólogo y coordinador del Grupo de Trabajo de la Asociación Española de Pediatría (AEP) para la Reapertura de la Escolarización.

No, los niños no son supercontagiadores

El doctor Bassat nos comenta que, por el momento, se sigue sabiendo bastante poco sobre cómo el coronavirus afecta a los más pequeños. De lo que sí están seguros los expertos es que, cuando los niños se infectan, suelen expresar la enfermedad mucho más leve, y muy a menudo, incluso sin ningún síntoma.

“Sabemos que pueden infectarse de una forma no muy diferente a la de los adultos, pero, al contrario, transmiten la infección mucho peor, y por tanto, pocas veces son los originarios de los brotes”, explica. Lo que significa que, lejos de lo que se ha afirmado en tantas ocasiones, los pequeños no son supercontagiadores.

Es más, tal y como nos detalla el doctor, se ha comprobado que los menores se infectan, sobre todo, en sus propias casas y domicilios, cuando entran en contacto con adultos infectados.

Es decir, que, a pesar del temor inicial con respecto a la reapertura de los colegios, las infecciones no se están dando en las aulas, y la mayoría de casos que se han producido han sido por contagio de un adulto.

Visitar a los abuelos, ¿sí o no?

Sí, se puede, pero con muchísima precaución y restringiendo las visitas. El médico llama a ser extremadamente prudentes tanto en el contacto con los ancianos como con cualquier otra persona.

“Aunque los niños no sean buenos ‘contagiadores’, es cierto que sí pueden contagiar, y por lo tanto, hay que minimizar los riesgos para con los más vulnerables”, afirma. El doctor Bassat recomienda restringir los contactos al máximo, por lo que, siempre que sea posible, aconseja que sólo se visiten en los dos o tres días más festivos (Navidad y Fin de Año), e insiste, una vez más, en cumplir las medidas de prevención a rajatabla.

Con la mascarilla siempre puesta y manteniendo la distancia de seguridad

Como bien nos recuerdan las autoridades sanitarias casi a diario, las medidas de seguridad más efectivas contra el virus son la mascarilla, el lavado de manos y la distancia de seguridad. Sin embargo, estas Navidades, tenemos que extremarlas todavía más, ya que se suma un riesgo añadido: la aglomeración de personas.

En estas fechas, lo habitual es reunirse en las casas de nuestros seres queridos, por lo que Quique Bassat nos advierte de la importancia de mantener el número máximo de personas lo más bajo posible (menos de 10 o 6 según lo que disponga cada una de las Comunidades Autónomas). Y, si se mezclan núcleos familiares (o lo que es lo mismo, personas que no conviven juntas), lo ideal es que no se superen las dos personas de diferentes hogares.

Es más, el doctor José Manuel Moreno Villares, coordinador del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la AEP, por suparte, invita a que los mayores y los niños no compartan mesa si no se mantienen las medidas o no son convivientes. Desde su punto de vista, lo mejor es separarles por edades, situando a las personas mayores en los extremos de la mesa. Los comensales formarán, por tanto, un zigzag, con una distancia de unos 1,5 metros.

Entre otras recomendaciones, señala:

Que sólo una persona, con mascarilla, sirva la comida .

. No compartir platos.

No coger comida directamente de la misma fuente.

No hacer brindis.

Acortar la duración de las cenas y las comidas, que deberán durar el tiempo justo.

Tanto los niños como los adultos que no suelen habitar bajo el mismo techo en una comida, han de llevar en todo momento la mascarilla, y, cuando se la quiten (sólo para comer o beber), tendrán que mantener la distancia de seguridad.

Con ventilación y los geles hidroalcohólicos fuera del alcance de los pequeños

Asegura Quique Bassat que la ventilación sigue siendo una medida muy útil, ya que el virus se transmite mucho peor en espacios bien ventilados. Así que, mientras sea posible, mantener tanto las puertas como las ventanas abiertas es positivo, y, ante el frío, hacerlo de manera constante y frecuente.

Asimismo, es importante no olvidarse de otra medida esencial: el lavado de manos. Aunque lo ideal es que sea con agua y jabón, también es recomendable repartir botes de hidrogel por diferentes puntos de la vivienda y cerca de la mesa, pero, eso sí, manteniéndolos fuera del alcance de los niños para evitar cualquier susto, como que, por ejemplo, lo beban.

No es necesario que el niño se haga una PCR antes

Algunas personas están sopesando las pruebas de detección, como la PCR, como una medida más antes de visitar a sus familiares. Sin embargo, el doctor Bassat considera que no es necesario que los niños se la hagan. El médico asevera que ésta no es la estrategia más adecuada para minimizar riesgos, y, por supuesto, no exime a nadie de adoptar las medidas anteriormente expuestas.

Ante cualquier síntoma, permanecer en casa

Uno de los principales inconvenientes a la hora de detectar el coronavirus en los más pequeños es que, habitualmente, no presentan ningún síntoma. Pero aquellos que sí se ponen enfermos (en los que el COVID-19 suele ser leve), presentan los siguientes:

Fiebre.

Síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta y dificultades para respirar.

como tos, dolor de garganta y dificultades para respirar. Síntoma gastrointestinal (diarrea).

(diarrea). A veces, pérdida de gusto u olfato (pero es mucho menos común que en los adultos).

Claro está que si el niño experimenta cualquiera de estos síntomas, debe permanecer en casa, y los padres deberán llamar a su médico para que se le realice una prueba diagnóstica.

