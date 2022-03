Qué no deberías comer en Navidad, si estás embarazada

Muchas de las celebraciones navideñas ocurren alrededor de una mesa. Si estás embarazada, o crees que puedes estarlo, deberás guardar una serie de precauciones con la comida. Hay platos que no tendrías que tomar y otros que podrás probar, pero con moderación. Siempre hay alternativas, y no merece la pena correr riesgos, por muchas tentaciones que tengas, porque lo primero es tu salud y la de tu bebé.

Lee más: ¿Qué comer si estoy embarazada en Navidad?

La Navidad es una carrera de obstáculos para no acabar ganando mucho peso. Los reclamos culinarios están por todas partes y es difícil abstraerse. Pero en el caso del embarazo, controlar las cantidades y el tipo de platos en estas fechas es casi una obligación. "Como 'para el resto de los mortales', el mayor peligro es comer en exceso. La ingesta de calorías en estos días supera con creces nuestras necesidades alimenticias", advierte la Dra. Mayte Izquierdo, ginecóloga y responsable de la Unidad de Diagnóstico Prenatal de Vithas Valencia 9 de Octubre.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) señala que cada persona puede engordar entre dos y cuatro kilos durante las navidades. Si ya de por sí son cifras muy abultadas, en el caso del embarazo mucho más, porque el control de peso ha de ser más exhaustivo.

Cómo controlar las comidas principales

Nochebuena, Navidad, Nochevieja.... las oportunidades para pasarse con la comida son numerosas. Por eso conviene que la mujer embarazada tenga previsto un plan para participar de ellas, pero no ponerse en riesgo. "Mi principal recomendación sería el realizar una comida ligera, sin olvidar la merienda, el día de Nochebuena para afrontar la cena con el estómago 'un poco lleno' y saciarse antes (lo mismo el día de Navidad con desayuno y almuerzo)", apunta la Dra. Izquierdo. Se trata de no llegar con mucha hambre, para poder probar lo que apetezca (y sea posible por el embarazo), sin pasarse. Participar de la fiesta, pero con cautela.

Qué aperitivos no están recomendados

No hay mesa de Navidad sin aperitivos, pero no todos están recomendados durante la gestación. Estos son los que hay que evitar en el embarazo:

Pescados crudos en sushi o en vinagre como los boquerones, por el riesgo de anisakis.

Quesos no pasteurizados, por el riesgo de listeriosis.

Embutidos hechos con carne cruda como el fuet o el salchichón por la toxoplasmosis.

Con respecto al jamón serrano , "por su especial proceso de salado y maduración, así como por los controles sanitarios pertienentes , no está demostrado que pueda producir toxoplasmosis", indica la ginecóloga. Pero sí , "es recomendable evitar los productos de 'matanza de pueblo' que podrían no ser tan rigurosos en este aspecto", destaca.

Mariscos y pescados en el embarazo

En muchas familias, el pescado es un plato estrella en Navidad. ¿Hay riesgos en el embarazo? "El pescado es una excelente fuente de proteínas de fácil digestión, aporta ácidos grasos omega 3 y muchos beneficios. El mayor peligro lo tienen los grandes peces grasos, como el pez espada o el salmón, que pueden acumular niveles de mercurio excesivos", explica la experta de Vithas Valencia 9 de Octubre. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad recomienda que las mujeres embarazadas no tomen ni pez espada, ni tiburón, ni atún rojo, ni lucio... tampoco durante las navidades, pues ninguna cantidad es segura.

Otro tipo de riesgo es el anisakis, que está presente en el pescado crudo, por lo que todo el que se tome ha de estar cocido o a la plancha.

Con respecto al marisco, que también suele estar en muchas mesas navideñas, "hay cierto peligro de contaminación inherente al proceso de producción, almacenamiento..., por eso recomendamos no excederse en el consumo regular", destaca la Dra. Izquierdo. "No obstante, la Navidad podría ser ese momento o 'situación especial' para decidirnos a incluirlo en el menú; en ese caso recomendamos producto freso (o congelado que ha seguido la adecuada cadena de frio) y mejor cocido, para aumentar su seguridad", puntualiza. En todo caso, ya sabes, siempre con moderación e intentando evitar condimentos muy calóricos para no engordar demasiado.

Platos con carne

El principal riesgo de los platos de carne en la gestación es la toxoplasmosis. Algunas mujeres ya la han pasado al llegar al embarazo, por lo que no corren peligro, pero otras no. El nivel de protección se conoce mediante una analítica. Si no hay anticuerpos (al no haber vacuna disponible), deben observarse todas las precauciones posibles en los meses de gestación. Si no hay inmunidad frente a la toxoplasmosis, la embarazada no puede tomar carne poco hecha ni carpaccios. Para evitar cualquier riesgo, la carne ha de estar muy hecha.

Dulces y postres

"Considerando que la OMS recomienda un consumo diario de azúcar no superior a 25 gramos diarios y que el turrón tiene 45 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, los polvorones 30 gramos y los mazapanes 58 gramos, no hay necesidad de coger la calculadora para hacer las cuentas…", detalla la experta. La realidad es que cuanto más azúcar se ingiere más sube la insulina y más necesidad de azúcar tiene el cuerpo, lo que en el embarazo puede resultar un riesgo mayor. Pero el peligro no solo están en el azúcar sino en el elevado contenido calórico: 100 gramos de turrón suponen 400 calorías, y 100 gramos de polvorones y mazapanes llegan a sumar hasta 400 calorías. Esto no significa que haya que renunciar totalmente a ellos. Se pueden probar, pero sin abusar y eligiendo bien el producto. "Lo ideal sería comer los de categoría suprema (con un 60% de almendras y comer poquito), apostando por dulces caseros", aconseja la ginecóloga.

Cero alcohol

Una de las evidencias más claras en el control del embarazo es que no hay ninguna dosis segura de alcohol. La única dosis segura es la dosis cero. "El alcohol es un tóxico y pasa a la sangre materna y de ahi a la placenta y al feto", destaca la Dra. Mayte Izquierdo. No es el momento de brindar con cava, ni con champán. Hay que esperar unos meses.

Recuerda que si no pruebas el alcohol, reduces las cantidades totales de comida, te aseguras de que la carne esté muy hecha, no tomas pescados prohibidos, eliges bien los aperitivos y pruebas, sin abusar, los dulces, puedes seguir disfrutando de una Navidad sabrosa y festiva, pero sin exponerte de forma innecesaria.

Lee más: La alimentación, durante y después del embarazo