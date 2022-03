¡Feliz Navidad en 'streaming'!

Está claro que estas navidades van a ser diferentes a las demás. Pero ay amigos, la Navidad siempre gana. Es un hecho. Por eso las calles de las grandes y pequeñas ciudades ya se han iluminado para recibirla, en cientos de miles de hogares los abetos están empezando a vestirse de fiesta, papás y mamás se concentran en que los niños, los verdaderos protagonistas de la Navidad, sean capaces de recordarlas como un año distinto, si, pero solo eso. Y es que la ilusión, la fantasía y la magia que estas fiestas representan en la vida de todos es indestructible.



Loading the player...

Recuerdos e ilusión, magia, fantasía, emoción… como las películas de Disney. Como esta Navidad va a ser más bien de sofá y mantita. ¿Por qué no recibir a Disney + en casa con todas sus novedades? Disney +, como la Navidad, nunca falla. Disney + nos las sirve todas en bandeja, como el turrón: cine, documentales, dibujos animados, series, contenidos especiales…

Este año el estreno del día de Navidad se llama Soul, la nueva película de Disney y Pixar que estará en exclusiva a partir del 25 de diciembre. La historia narra la vida de un músico de jazz que acaba de conseguir un contrato maravilloso para actuar en la mejor banda de la ciudad en su club soñado cuando, pam, viaja sin querer al Más Atrás, un lugar donde las nuevas almas reciben su personalidad y donde se le impedirá que lleve a cabo sus planes… y él se revelará. Suena genial para disfrutar en familia ¿verdad?

VER GALERÍA

Pero entre los mil y un contenidos Disney + tenemos planazos tan espectaculares como recordar a aquel pequeño Macaulay Culkin tan divertido de Solo en casa, una peli que cumple nada menos que ¡treinta años! desde su primera proyección. Nostalgia total. O también Pesadilla antes de Navidad (1993), un film muy arty de fantasía gótica concebido por el gran Tim Burton; o la agradable sorpresa de poder vibrar con la nueva versión de Mulán, las aventuras de esa valiente guerrera oriental, que ya está disponible sin coste adicional en la plataforma.

VER GALERÍA

En el amplio menú degustación de la plataforma Disney + también figuran filmes tan fascinantes como Black Beauty, la historia de amistad entre un caballo y una joven amazona; Amadrinadas, que reivindica la necesidad de tener un hada madrina durante nuestra vida… Y otro plato fuerte será Lego Star Wars, especial felices fiestas. Divertida aventura que recrea emblemáticos momentos y anécdotas de los primeros nueve episodios de la saga Skywalker de Stars Wars (La guerra de las galaxias), con los famosos muñecos Lego. Y en la misma línea festiva Noelle, donde conoceremos a la hija de Papá Noel en una divertida historia que nos mantendrá en vilo durante un buen rato.

VER GALERÍA

El catálogo de Disney + es sencillamente increíble ¿Recuerdas La bella y la bestia, Los Simpson, Frozen, High School Musical …? Todas esas películas y muchas más las puedes tener ya al alcance de la mano, en un botón. No es que no debamos salir de casa, es que no vamos a querer hacerlo… El mejor regalo para estas fiestas es una suscripción a Disne+, sin duda, con ventajas tan alucinantes como disfrutar de GroupWatch (posibilidad de streaming con hasta seis personas, aunque estéis en distintos lugares, muy fácil de configurar y compartir), pelis sin límite para toda la familia. Desde los más pequeños hasta los abuelos caerán rendidos y emocionados con los momentos Disney+ que nos esperan. Series, películas, documentales, dibujos animados por 6,99€ al mes o 69,99€ al año. Vayas donde vayas. Hay que suscribirse, ya.

SUSCRÍBETE AHORA