El otro efecto de la pandemia en los niños: aumentan los casos de bruxismo

Apatía, ansiedad... hasta el momento, se ha hablado mucho sobre los efectos de la pandemia en la salud mental y el bienestar de los más pequeños. Sin embargo, según advierten los expertos, también está teniendo un impacto en su salud bucodental. Los dentistas advierten un incremento en los casos de niños con bruxismo, una patología que incluso puede provocar la pérdida de piezas dentales. La doctora Romina Vignolo, de la clínica ‘Boca a Boca Dental’, nos explica cuál es su tratamiento y cómo podemos pervenirlo.

¿Qué es el bruxismo y cuáles son sus causas?

La doctora Vignolo nos explica que el bruxismo es un hábito involuntario que provoca que las personas que lo padecen aprieten la mandíbula fuertemente o hagan rechinar los dientes, frotándolos o deslizándolos, sin ningún fin. Una patología que, según señala, puede provocar contracturas musculares en el cuello y la cabeza, dolor de oídos, bloqueos de la mandíbula, desgaste de las piezas dentales, cefaleas…

“El bruxismo infantil es bastante frecuente, sobre todo entre los 6 y los 10 años, y se considera una fase del desarrollo natural de los dientes que tiende a desaparecer cuando crecen”, afirma. La maloclusión es su principal causa. Es decir, que aparece cuando los dientes no encajan como deberían, y provocan que el organismo intente desgastarlos para que encajen, aunque lo único que se consigue es el efecto contrario: aumentar el bruxismo, con todo el estrés que supone para el pequeño y que también agrava el problema.

De hecho, destaca que, en muchas ocasiones, la patología es más grave de lo que se piensa y necesita ser tratada.

¿A qué se debe el aumento que se ha producido durante la pandemis?

La doctora asegura que han notado un cambio en os niños bastante notable. “Después de vivir tantos meses de incertidumbre debido a la pandemia, a muchos menores les están diagnosticando estrés, lo que ha provocado que muchos vengan a la consulta con esta patología”, asevera.

Y es que, como bien resalta, hay que tener en cuenta que sus vidas también han dado un giro de 360º desde el pasado mes de marzo. Han estado mucho tiempo sin salir de casa, a lo que se suma la incertidumbre de la situación, una vuelta al cole de lo más atípica y unas medidas restrictivas que no les permiten socializar como antes. En algunos casos, a esto hay que añadir que algunos han perdido algún familiar, y han desarrollado miedo al virus. Un ‘cóctel’ perfecto que favorece el estrés, y, en consecuencia, la aparición de bruxismo. De ahí que, además de solicitar la valoración de un dentista, sea aconsejable solicitar ayuda de un experto en psicología.

¿Tiene solución el bruxismo?

Dado que el bruxismo suele estar asociado a una maloclusión (que los dientes no estén bien alineados y las piezas dentales no encajan como deberían), desvela que lo más efectivo es la ortodoncia. De esta forma, los dentistas podrán mejorar la relación interarcada (la relación de los dientes de una arcada con los de otra), y recuperar su salud dental. .

Destaca al mismo tiempo que otra opción es la férula de descarga, para, como su propio nombre indica, aliviar el desgaste de los dientes, pero se suele utilizar más para tratar el bruxismo en adultos.

Para ella, lo más importante, en todo caso, es corregirlo cuanto antes. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta? Prestando atención a las siguientes señales:

Rechina los dientes.

Los aprieta.

Hace chasquidos a lo largo del día o de la noche.

Ante cualquiera de estos síntomas, habrá que solicitar la opinión del especialista.

El bruxismo puede generar lesiones dentales permanentes

“Lo que tenemos que tener claro es que, aunque es bruxismo no es un trastorno peligroso, si no se corrige a tiempo puede llegar a causar lesiones dentales permanentes”, advierte. Las personas que contraen la mandíbula y hacen rechinar los dientes, no lo hacen de forma consciente, pero tienen que tener claro que esto pasará factura a su salud.

La doctora expone que las consecuencias más habituales de sufrir bruxismo son:

Dolores faciales, de oídos y de cabeza.

Erosión en los propios dientes , llegando incluso a terminar con piezas dentales planas y cantos desgastados.

, llegando incluso a terminar con piezas dentales planas y cantos desgastados. Trastornos del sueño. En ocasiones, puede alterar la higiene del sueño, favoreciendo la aparición de problemas como la apnea y los ronquidos, que, finalmente, repercutirán en sus horas de descanso.

Por todo ello, insiste en que lo más recomendable es que los padres acudan a un especialista para que valore cuál es la mejor forma de tratar esta patología.

