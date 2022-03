¿Han cambiado los protocolos en los partos por cesárea?

El 25% de los niños llega al mundo en España mediante una cesárea. Se trata de una operación de cirugía mayor que exigía, hasta ahora, un tiempo de estancia superior en el hospital y cuidados más especializados. ¿Cómo ha influido la pandemia por coronavirus en estos protocolos? ¿Qué sucede ahora con las más de 93.000 mujeres que cada año tiene un parto de este tipo?

No obstante, es importante partir de que estar contagiada de coronavirus en el momento del parto no es indicación para practicar una cesárea si no hay otros factores que lo aconsejen. “Si la madre está estable y no tiene dificultad respiratoria que comprometa la salud de su bebé, puede tener un parto vaginal”, explica la Dra. Lola Gómez, jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona.

Lo primero, una PCR

Antes de dar a luz, cualquier mujer tiene que someterse a un cribado mediante una PCR, para saber si es positiva o no frente al coronavirus. Saberlo con antelación es muy importante, pues las parturientas contagiadas y las que no lo están utilizarán espacios y áreas diferentes, tanto en quirófano como en la zona de hospitalización. “Es importante mantener parte del hospital covid free”, subraya la especialista. En el caso de que la mujer que va a dar a luz tenga coronavirus, todo el equipo médico la atenderá durante la cesárea con equipos de protección individual (EPI) para evitar el contagio.

¿Con o sin acompañante?

En las cesáreas antes de la pandemia se permitía, si no había complicaciones, que la madre estuviera con un acompañante. ¿Qué sucede ahora? Hay varias circunstancias:

Si la madre tiene el coronavirus: no puede tener un acompañante en el paritorio durante la cesárea (tampoco durante el parto vaginal).

no puede tener un acompañante en el paritorio durante la cesárea (tampoco durante el parto vaginal). Si la madre no está contagiada de coronavirus: puede elegir acompañante durante la cesárea.

puede elegir acompañante durante la cesárea. Si la madre es negativa, pero el padre es positivo: el padre no debería entrar a la cesárea y se le recomienda que escoja a otro acompañante.

Sin separarse de su bebé

En el caso de que la madre que acaba de dar a luz por cesárea no tenga coronavirus, no hay ningún problema en que permanezca con su hijo. Por su parte, cuando la mujer sea covid positiva, “una vez tenga al niño se queda en un área especial, pero no se le separa nunca de su bebé, aunque sí se le pide que tome medidas de aislamiento y contacto como el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos”, expone la Dra. Lola Gómez. Sí podrá dar el pecho, aunque tenga la infección, pero con mucha higiene y siempre con mascarilla.

Menos tiempo en el hospital

Uno de los cambios más significativos en las cesáreas en tiempos de coronavirus ha sido el acortamiento del tiempo de hospitalización. Ahora se ofrece a la mujer la posibilidad de estar en el hospital el menor tiempo posible. Igual que sucedía antes con el parto vaginal, las mujeres que tienen a sus hijos mediante cesárea, pueden abandonar la maternidad a las 48 horas (para las que han tenido un parto vaginal se adelanta a las 24 horas). Ese alta precoz tiene un seguimiento posterior por parte de la matrona y de los médicos del hospital o de la zona sanitaria de la madre para comprobar su evolución y hacer las pruebas necesarias al niño. “Se les acompaña también telefónicamente para que ante cualquier duda o complicación no se encuentren desamparadas”, aclara la obstetra.

¿Se mantendrán estos cambios en la era post-covid?

“Los profesionales hemos aprendido que las mujeres con cesárea pueden estar menos tiempo en el hospital y volver antes a casa para así favorecer el vínculo con su familia”, destaca la especialista del Hospital San Joan de Déu. ¿Y qué pasará en un futuro? “No se les obligará a irse de alta precoz, pero si ellas quieren se les podrá dar porque tenemos unos circuitos ya montados”, comenta.

Puede que se trate de una de las enseñanzas positivas de la pandemia que ha modificado, también, el protocolo de las cesáreas.

