¿Sabes qué son las 'ecografías emocionales' y qué debes tener en cuenta?

Las ecografías emocionales están de moda, y cada vez son más las mujeres que, durante su embarazo, muestran su interés por este tipo de ecografías, que permiten ver al bebé en una dimensión 5D. Parece que atrás han quedado las características imágenes en blanco y negro, ya que ahora, gracias a los últimos avances en tecnología, se puede contemplar al pequeño de una forma mucho más nítida y en color, antes de que nazca, e incluso existe la opción de llevarse consigo ese recuerdo tan especial en el propio móvil. Sin embargo, tanto las empresas que realizan este tipo de ecografías como la comunidad médica advierten de que las 5D jamás pueden sustituir las ecografías rutinarias que llevan a cabo los ginecólogos, cuyo objetivo es determinar el estado de salud del pequeño que está en camino. Te contamos todo lo que debes saber sobre este tipo de imágenes emocionales, y si son seguras para la madre y el feto.

Una oportunidad 'irresistible' de ver el pequeño antes de nacer

Ayman Martín, CEO de eCodadys, empresa que realiza este tipo de ecografías emocionales, nos explica que se trata de toda una experiencia que brinda a los padres la oportunidad de disfrutar de la imagen de su hijo de forma nítida y a color. El calificativo de 'emocional' obedece al torbellino de emociones que el contemplar al pequeño despierta en los futuros padres, ya que les hace sentir algo único, "y muchas veces indescriptible". Y esto es, sin lugar a dudas, el secreto del éxito de un servicio que crece, imparable, en nuestro país.

"Se centran, exclusivamente, en ofrecer la mejor imagen del bebé y sus gestos. Se han visto sonrisas, caras de enfado, abrir y cerrar los ojos, chuparse los dedos...", detalla el CEO de la firma. Una auténtica película, de la que también pueden ser partícipes los familiares y allegados de los padres. Y es que, según nos explica, antes de la pandemia, familias enteras acompañaban a la madre en este momento tan especial, en la actualidad pueden seguir haciéndolo, pero respetando las medidas de seguridad, aforo y los protocolos COVID.

A esto hay que sumar el amplio abanico de posibilidades que ofrece la tecnología a la hora de ver la ecografía emocional: "la puedes llevar en el móvil, verla con gafas de realidad virtual o disfrutarla como una holografía" (en tres dimensiones, sobre un mueble que ha sido diseñado específicamente para este tipo de ecografías).

Sin valor médico: unas ecografías con un fin puramente lúdico

Pero, ¿cómo se consiguen estas fascinantes imágenes? Ayman Martín nos detalla que mediante un ecógrafo específico con la tecnología añadida 5D. Lo que hace posible ver en alta definición al bebé mediante un software de procesamiento de imagen muy avanzado: "se utiliza la técnica convencional de las ecografías no invasivas, aplicando un gel frío en el abdomen de la mamá, y deslizando el dispositivo de ultrasonidos por él para conseguir las mejores imágenes".

El CEO de eCodadys asegura que en su empresa nunca se hacen estas ecografías por vía vaginal (normalmente, no se hacen por esta vía), puesto que este tipo de imágenes no tiene valor médico alguno, y en ello coinciden el doctor José Luis del Cura, jefe de Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Donostia Unibertsitate Ospitale y presidente de la Sociedad Española de Ultrasonidos, y la doctora Mª Ángeles Rodríguez, responsable de la sección de Medicina Fetal del centro Dexeus Mujer.

Ambos médicos inciden en que las ecografías emocionales no tienen ninguna utilidad desde el punto de vista sanitario. "Para la único que sirven es para hacerle una foto al niño, al que, por cierto, se va a ver dentro de poco", apunta el doctor del Cura. "Además, los médicos sólo usamos la ecografía 3D o 4D para complementar la 2D, cuando hay una anomalía morfológica, como, por ejemplo, en sospechas de malformaciones faciales".

Sin evidencia científica de que estas ecografías perjudiquen al feto

"La verdad es que este tipo de ecografías no son problemáticas", asevera el doctor José Luis del Cura. El médico detalla que la mayoría de aparatos de las empresas que realizan estas ecografías emocionales utilizan ultrasonidos estándar, corrientes, y el único problema que puede producir en un determinado momento "es un discretísimo aumento de calor como consecuencia del efecto de las ondas sónicas". No obstante, insiste en que ese impacto es mínimo (hablamos de décimas de grados), y no está demostrado que tenga consecuencias para el feto. Es más, comenta que los dispositivos no tienen mucha potencia de ultrasonidos (como para que produjese un daño), y se trata de exploraciones que ni siquiera emplean monitores de ritmo cardíaco fetal Doppler (por lo que no se concentrarán ultrasonidos en un punto).

La doctora Rodríguez, por su parte, expone que cuando se hacen las ecografías se sigue el principio de 'mínima dosis necesaria'. O lo que es lo mismo, que los especialistas han de utilizarlo en pequeñas cantidades, y los estudios realizados hasta el momento han desvelado que esas dosis empleadas son inocuas para el feto.

En cuanto al tiempo requerido, la médico afirma que, normalmente, se reserva un espacio de 30 minutos, pero las sesiones de ecografías, llevadas a cabo por técnicos de rayos o enfermeras especializadas, no exceden los 15-20 minutos.

"Todas las ecografías se basan en lo mismo: simplemente es un software que va captando las imágenes, las va manipulando para dar la sensación de realidad. La diferencia de la ecografía prenatal (la 2D, en blanco y negro) del resto de tecnología 3D es que recoge la imagen de tal manera que te permite reconstruir un volumen, el 4D le añade el movimiento, y ya el 5D es como un filtro que da profundidad, y hace que esa imagen asemeje a la realidad", señala.

Por último, el doctor del Cura añade que lo habitual es que esta 'ecografía recreativa' se haga en el último trimestre (porque no tiene mucho sentido hacerla antes) y una vez se han descartado malformaciones, puntualiza la doctora Rodríguez, con lo cual, "dado que el feto es mucho más grande, el efecto es menor. Si las ecografías fueran dañinas, no las haríamos", concluye.

No siempre se puede ver bien el feto

Tal y como se ha destacado, estas ecografías no tienen valor alguno para los ginecólogos, y los médicos coinciden en que jamás deben sustituir a las ecografías de seguimiento que ordena el ginecólogo. Según la Sociedad Española de Ginecologías, las fundamentales son las siguientes:

La de las 11-13 semanas.

La de las 20-22 semanas.

Alrededor de la semana 36.

El protocolo del centro suele variar, tal y como nos explica Mª Ángeles Rodríguez, pero éstas son las que siempre se llevan a cabo, unas cuatro o cinco.

"La ecografía emocional tiene que ser un complemento, una cosa totalmente lúdica", insiste la doctora, quien también nos habla sobre las grandes expectativas que genera en las madres el someterese a una ecografía emocional. Y es que no se suele avisar de que es posible que no se vea bien el feto, ya que su visibilidad depende de muchos factores. Los más habituales son el tipo de tejido de la madre, la cantidad de líquido amniótico (que la doctora lo define como una 'ventana' que permite ver al bebé, y si hay poca cantidad, resulta más complicado obtener una buena imagen), o el índice de masa corporal de la madre (IMC), que juega un papel importante. "Es cierto que en una madre con obesidad va a ser más difícil que se vea el feto", asegura.

Lo mismo ocurre con los gemelos: "es raro que se vean bien los dos". Desde su punto de vista, es importante avisar a la mujer, antes de someterse a este tipo de ecografías, de que esto puede ocurrir para evitar que la experiencia se convierta en frutstración.

El CEO de eCodadys, por ejemplo, explica que en estos casos, si no se puede ver nítidamente al bebé por su postura, su empresa repetiría la ecografía otro día.

Acudir siempre a un especialista

Que no resulte dañino para el bebé no significa que una persona pueda realizarlo en casa sin ningún tipo de supervisión médica. Aunque actualmente se pueden encontrar ofertas en diversas páginas web de ecógrafos 5D, los doctores alertan de que las ecografías emocionales sólo pueden ser realizadas por una persona titulada especializada en ello, que normalmente es un técnico de rayos o una enfermera con titulación específica (como, según nos explican, ocurre en Dexeus). Ellos serán quienes lleven a cabo la sesión.

La doctora Rodríguez comprende que la demanda de este tipo de ecografías haya aumentado, por el vínculo que se establece entre madre e hijo, sin embargo, insiste en que estas no dejan de mostrar la superficie del feto. Y, por supuesto, en caso de duda, siempre se puede consultar con su ginecólogo, quien le informará de todos los detalles de la técnica.

