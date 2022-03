¿Es posible quedarse embarazada durante el periodo? Muchas mujeres piensan que no pueden concebir mientras tienen la menstruación. Te contamos si es cierto o no

En la búsqueda del embarazo, es lógico que surjan numerosas dudas acerca de cómo lograrlo con éxito. Sobre todo, porque existen numerosos mitos instaurados en torno a la concepción, que gran parte de la población asume como verdaderos. Es el caso del que asegura que una mujer no puede quedarse embarazada mientras tiene el periodo. ¿Pero es esto totalmente cierto?

Durante la menstruación, las posibilidades disminuyen

La afirmación de que una mujer no puede quedarse embarazada cuando tiene el periodo no es del todo fiable. Y es que, aunque por regla general, la mujer no puede quedarse embarazada durante la menstruación, tal y como detalla Bernat Serra, de la Clínica Dexeus, siempre hay excepciones.

La probabilidad de lograrlo en uno de estos días es baja, dado que los días del periodo no se corresponden con los días fértiles, pero esto no significa que sea imposible. La doctora explica que sí se han dado casos de mujeres con ciclos menstruales cortos (entre 20-22 días), y con menstruaciones de 7 a 8 días, que se han quedado embarazadas cuando tenían la regla. El motivo principal es que su ciclo menstrual, que normalmente es de 28 días (contando el primer día de regla), es más corto.

Normalmente, los ovarios liberan un óvulo maduro entre los días 12-15 del ciclo menstrual, que se dirigirá hacia el útero a través de una de las Trompas de Falopio. De no ser fecundado por un espermatozoide, se expulsa en el periodo menstrual (regla).

Sin embargo, en las mujeres con ese ciclo más corto, la liberación del óvulo podría suceder antes, entre los días 9 y 13 del ciclo, cuando finaliza el periodo o en los últimos días del mismo. Y si a esto se suma el hecho de que los espermatozoides permanecen vivos en el aparato reproductor femenino durante tres o cuatro días, se dan las condiciones necesarias para que se consiga el embarazo.

No confundir la menstruación con el sangrado preovulatorio

Según señala la doctora Serra, otra opción factible es que la mujer confunda el sangrado de la menstruación con el preovulatorio. Para diferenciarlos, hay que tener en cuenta que este último se trata de un manchado ligero, causado por una disminución de los niveles de estrógenos, que llega cuando la mujer está ovulando (de ahí que en este momento sí exista una mayor posibilidad de concebir que durante el periodo).

Además, a diferencia de la menstruación, el sangrado preovulatorio no causa ningún dolor, y, normalmente, desaparece en dos días (mientras que el periodo puede alargarse hasta ocho).

¿Cómo saber cuáles son los días más fértiles?

Calcular los mejores días para concebir no es una ciencia exacta, aunque en las mujeres con un ciclo menstrual regular, suelen coincidir habitualmente con la mitad de su ciclo. Es decir, entre los 14-15 días tras la anterior menstruación.

No obstante, existen algunos métodos muy populares para calcular la fecha aproximada, como tomarse la temperatura basal corporal, valorar las molestias corporales (durante la ovulación, las mujeres suelen tener dolores de cabeza, dolor de abdomen…) o comprobar si ha aumentado y cambiado la textura del flujo vaginal (también conocido como moco cervical), que se vuelve más espeso en esos días.

Otra alternativa fiable es el test de ovulación, disponible en las farmacias, que analiza si existe un alto nivel de hormona luteinizante (LH). Justo antes de la ovulación, se produce un pico de esta hormona que se encarga de estimular al ovario para que libere el óvulo maduro.

Estrés, cambios de peso... algunos de los factores que alteran el ciclo menstrual

La ovulación depende del ciclo menstrual, y por tanto, conocerlo es muy importante para una mujer que quiera quedarse embarazada. Las mujeres que presentan un ciclo irregular no sólo lo tendrán más difícil para conocer su ciclo y por tanto averiguar cuáles son sus días fértiles, sino que podrían experimentar ciertos problemas a la hora de buscar el bebé, ya que su ovulación se ve afectada.

Algunas de las causas más frecuentes de los ciclos irregulares son:

El estrés . El nerviosismo y la ansiedad provocan que se active la glándula pituitaria , aumentando la cantidad de prolactina, y provocando, de este modo, que se altere la ovulación.

. El nerviosismo y la ansiedad provocan que se active la , aumentando la cantidad de prolactina, y provocando, de este modo, que se altere la ovulación. Cambios bruscos de peso , que alteran también las menstruaciones.

, que alteran también las menstruaciones. Algunos tipos de medicación , como, por ejemplo, los esteroides, provocan desequilibrios que afectan a las hormonas reproductivas.

, como, por ejemplo, los esteroides, provocan desequilibrios que afectan a las hormonas reproductivas. Alteraciones de las tiroides . Si la mujer tiene hipertiroidismo (es decir unos bajos niveles de hormona tiroidea) su fertilidad puede verse afectada, ya que interfieren en la liberación de un óvulo del ovario.

. Si la mujer tiene (es decir unos bajos niveles de hormona tiroidea) su fertilidad puede verse afectada, ya que interfieren en la liberación de un óvulo del ovario. Trastornos como el síndrome de ovario poliquístico. Se estima que cerca de 8 de cada 10 mujeres que sufren este problema, presentan ciclos menstruales irregulares.

En el caso de tener un ciclo irregular, la paciente deberá consultarlo con su ginecólogo para que valore su situación, y la causa de la irregularidad.

