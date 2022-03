Estas son las cinco tendencias de moda infantil que triunfan esta temporada Con la llegada de septiembre toca actualizar nuestro armario y el de nuestros hijos. Te desvelamos los 'looks' que debes incorporar sí o sí en el guardarropa de los más pequeños

Con el nuevo curso a punto de empezar, llega el esperado cambio de armario para actualizar las prendas de nuestros hijos. Y es que en vacaciones no solo han reído, jugado y descansado… también han crecido unos cuantos centímetros de altura y debemos renovar sus looks con diseños versátiles y cómodos. Y aunque el otoño no llega de forma oficial hasta el 22 de septiembre, ya sabemos cuáles son los estilos de entretiempo que pueden comenzar a usar este mes y seguir llevando hasta comienzos del año que viene. En la colección de otoño-invierno 2020 de Mayoral encontramos las cinco tendencias infantiles a las que ni tú ni tus peques podréis resistiros. Toma nota:

Colores vibrantes

A pesar de que la época más fría siempre está ligada a tonalidades oscuras, las pasarelas de esta temporada apuestan por una paleta vibrante, especialmente por los colores primarios intercalados con matices neutros. El equilibrio de los tonos intensos como azules, rojos, amarillos y verdes combinados con tonalidades tierra en las prendas de la firma con sello español marcan la insignia del effortless chic que triunfa en otoño.

Estampados de cuadros

El print de cuadros es una tendencia retro que siempre conquista los últimos meses del año. Para incorporar este estampado al guardarropa de tus hijos, Mayoral apuesta por todas sus versiones, desde la pata de gallo al tartán. Los verás en diseños con motivos de volantes que ponen el acento elegante y atemporal a los looks urbanos.

Tejidos metálicos

Añade un poco de brillo al armario de tus hijos con ropa plateada o dorada. Piensa en abrigos metalizados y accesorios tornasolados combinados con piezas en tonos neutros que aporten luz a los peques. ¡Cualquier cosa que añada resplandor a las tardes de juegos es un acierto!

Athleisure para los peques

El estilo deportivo es una tendencia que ha regresado recientemente de los 90 y promete ser la gran favorita de los peques por su comodidad. Este año vemos más ropa infantil de inspiración sport y con guiños al deporte, tanto para chicas como para chicos. Zapatillas deportivas, sudaderas, chaquetones acolchados… los looks sporty han vuelto para conquistar su armario.

Colores neutros y naturales

La naturaleza está presente en los diseños de esta temporada de Mayoral, a través de colores suaves, motivos de animales y estampados florales. Por si fuera poco, la firma líder en moda infantil incorpora tejidos como pana, lana y borreguito, al tiempo que introduce más prendas confeccionadas en algodón orgánico. Y es que el uso de tejidos sostenibles continúa ganando terreno dentro de la colección, acorde con las piezas más versátiles y actuales.

