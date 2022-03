¿Cómo cambia la barriga durante el embarazo?

María Pombo y su marido, Pablo Castellano, aguardan, con gran emoción, el nacimiento del que será su primer hijo, Martín. La influencer y el empresario mostraron ayer su alegría al ver el rostro de su pequeño en una ecografía 3D (y ambos tuvieron muy claro a quién se parece).

Durante esta dulce espera, hasta la llegada del bebé, la joven comparte con sus seguidores momentos importantes, así como algunos datos curiosos de la gestación. Es por ello que, hace unos días, se decidía a comentar, abiertamente, los notables cambios que está experimentando su barriga. A lo que afirmaba que un día parecía que "había comido de más, y al otro", que estaba "a punto de dar a luz".

Pero, ¿cómo evoluciona la barriga en el embarazo? Para comprenderlo mejor hemos hablado con la ginecóloga Fulvia Mancini, directora médica de Clínicas Eva.

Relacionado: El tierno video con el que María Pombo confirma su embarazo, adelantado en primicia por ¡HOLA!

¿Cómo es el crecimiento de la barriga durante el embarazo?

El crecimiento de la barriga en el embarazo es constante, desde el punto de vista de los parámetros. Va creciendo poco a poco. Puede variar dependiendo de los kilos de ganancia de la futura mamá, y también de si es el primer, segundo o tercer embarazo.

En el primero, normalmente, la barriga no crece mucho hasta el segundo trimestre, sobre la semana 20, cuando ya está bastante avanzado.

En el segundo o tercero, se nota antes, sobre todo, en el último caso. Si se han tenido ya dos hijos, en el tercer embarazo la barriguita se nota muy pronto.

Es un proceso fisiológico, lógico y normal, y se debe al entrenamiento previo del útero. Las fibras han aprendido a realizar el mecanismo del estiramiento, y lo hacen más rápido.

Relacionado: Los cambios más importantes según el mes de embarazo

Su evolución, trimestre a trimestre

Primer trimestre . Durante el primer mes los cambios apenas se ven a simple vista, pero la madre sí que nota alguno de los primeros síntomas del embarazo, como las náuseas o el aumento de pecho. En el segundo mes, la gestante notará que la ropa le sienta más apretada, y la placenta está creciendo. Mientras que, al final de esta etapa, cambios, como el ensanchamiento de cadera o el aumento de senos, ya son perceptibles.

. Durante el primer mes los cambios apenas se ven a simple vista, pero la madre sí que nota alguno de los primeros síntomas del embarazo, como las náuseas o el aumento de pecho. En el segundo mes, la gestante notará que la ropa le sienta más apretada, y la placenta está creciendo. Mientras que, al final de esta etapa, cambios, como el ensanchamiento de cadera o el aumento de senos, ya son perceptibles. Segundo trimestre. En el cuarto mes, en efecto, ya se nota la 'tripita'. Y si es el segundo embarazo, los expertos apuntan a que esta variación será notable con anterioridad. A partir del quinto mes, podrá sentir los movimientos de su bebé, y en el sexto, la tripa superará la línea del ombligo.

En el cuarto mes, en efecto, ya se nota la 'tripita'. Y si es el segundo embarazo, los expertos apuntan a que esta variación será notable con anterioridad. A partir del quinto mes, podrá sentir los movimientos de su bebé, y en el sexto, la tripa superará la línea del ombligo. Tercer trimestre. En esta última fase, tanto la barriga como el tamaño del pequeño aumentan de forma considerable (al igual que el peso). Si anteriormente se notaban sus movimientos, ahora sus pies, sus manos... se marcarán en la tripa cuando lo hagan. Y, llegado el noveno mes, la tripa estará más baja, puesto que el bebé se habrá encajado en su pelvis, listo para salir.

No obstante, y tal y como se comentó con anterioridad, también hay que tener en cuenta que su crecimiento es en función de diversos factores, como el ancho de la pelvis o la posición del feto.

¿Qué necesita el bebé para su correcto desarrollo?

Para su correcto desarrollo, se necesita que el útero tenga la capacidad de estirar sus fibras para que el feto pueda crecer. Por supuesto, que la placenta funcione correctamente para que la alimentación se lleve a cabo con normalidad.

VER GALERÍA

¿Cuándo se notan los cambios?

La variación de la barriga es casi imperceptible de un día a otro. Pero sí es cierto que, en algunas ocasiones, la mujer puede estar un poco más hinchada, dependiendo de lo que haya comido, o, quizá, tener gases. Pero esto le puede ocurrir a cualquier persona, independientemente de la gestación.

Por temas digestivos, puede ir variando día a día. Y por eso no se recomiendan, por ejemplo, las bebidas gaseosas.

Relacionado: Estos consejos nutricionales te ayudarán a no tener ni dolor de estómago ni gases

¿Qué cuidados necesita la tripa durante la gestación?

No necesita cuidados especiales. Hay a quien le gusta ponerse cremas antiestrías, pero la clave está en no engordar demasiado, ya que, así, la barriga no crecerá demasiado y no se producirán las estrías.

Lo que se requiere es una hidratación correcta de la piel y una alimentación adecuada para evitar el malestar. Y lo que no hay que hacer nunca es aplicarse cremas los días en los que se vayan a realizar las ecografías, porque impiden una correcta absorción delos ultrasonidos a través de la piel y distorsionan un poco la imagen. Esto es muy importante. Para el resto del día, si se quiere, se puede poner aceite de almendras que es mejor para cuidar la elasticidad de la piel.

Relacionado: Consejos para no engordar kilos de más durante el embarazo