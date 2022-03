Cinco cuentos infantiles que ayudan a los niños a perder el miedo al agua

El verano es época de relax y diversión para toda la familia. A pesar de que este año la temporada estival está siendo algo atípica debido al complicado estado de 'nueva normalidad', muchos se han decidido a disfrutar al máximo de las vacaciones de forma segura, ya sea en la montaña, en la playa o en la piscina. Entre los planes que más nos gustan a todos para estos días, pasar más tiempo con los más pequeños de la casa, es uno de los extras para los padres cuando llega esta temporada y aprovechamos los días de descanso para realizar actividades con ellos como montar en bicicleta o disfrutar de largos baños en el mar o en la piscina. Sin embargo, no siempre es un plato de buen gusto para todos. Es el caso de los primeros baños de los más pequeños de la casa. Una fobia que, en muchas ocasiones se traslada del miedo de los niños al agua en su baño de cada día a los chapuzones de verano.

Los cuentos, una buena herramienta

La hidrofobia de los niños puede tener diferentes orígenes, bien sea por una experiencia traumática de los peques o la falta de familiaridad a este medio, sobre todo si se trata de un lugar más grande como el mar o la piscina. En esta situación, que es bastante común, es muy importante que los padres y familiares del menor den todo de sí para ayudarle a suavizar esta fobia. Es necesario saber que cada niño se adapta a las novedades de un modo diferente y que los hay más atrevidos que otros. Por tanto, en primer lugar se debe valorar cada caso en su justa medida. Los especialistas en la materia aconsejan poner en contacto a los más pequeños con este entorno lo más pronto posible y, sobre todo, convertir este nuevo reto en una actividad lúdica. Para ello, los cuentos infantiles son una herramienta muy efectiva que ayudara a los mayores a adentrar a los más pequeños en el mundo del agua de una forma divertida.

'Este monstruo me suena' (de 5 a 7 años)

No importa si es la hora del baño o ha llegado el momento de zambullirse en una piscina. Eugenio, el protagonista de la historia escrita por Gabriela Keselman y Emilio Urberuaga, es perseguido por un monstruo grande y peludo. Sin embargo, lejos de asustarle, Eugenio no le tiene miedo porque es un viejo conocido y no se la primera vez que se ven. Finalmente, el monstruo lo atrapa y aunque parece que quiere comérselo, lo hace pero a besos ya que ese monstruo es su padre que le anima a meterse en el baño.

Editorial: La Galera.

Precio: 19 euros.

'Ana aprende a nadar' (de 3 a 6 años)

Ana es una niña muy intrépida. Al llegar el verano, quiere aprender a nadar pero no le gusta demasiado el agua, ya que no le resulta nada divertido que le salpique en la carea. Este bonito libro con preciosas ilustraciones escrito por Katrina Coetzer nos ayuda a descubrir de qué modo el chapoeto en el agua se convierte en algo divertido

Editorial: Jaguar.

Precio: 13.30.

'Mili y los piratas' (de 2 a 6 años)

Adentrarse en el agua a través de los ojos de un pirata aventurero puede ayudar a nuestros hijos a perder el miedo al agua, como sucede con esta historia traducida por Sam Walshaw. Con un mapa en su mano, Mili, protagonista de la historia, zarpa acompañado de sus piratas en busca de un grandioso tesoro. Durante su trayecto se enfrentarán a misteriosas aventuras que, en muchas ocasiones, no son lo que a primera vista parecen.

Editorial: Jaguar.

Precio: 14 euros aprox.

'Amina y el agua' (de 1 a 6 años)

Aprender a conocer el valor del agua puede ayudar a los más pequeños de la casa a verla con otros ojos. En este cuento online se cuenta la historia de Amina, una pequeña que llega desde el otro lado del mar, del Sáhara, una tierra árida y seca, para comenzar sus clases muy lejos de su tierra. Su primer contacto con la piscina municipal se convierte en un gran temor para ella, pero sus compañeros la ayudan para que consiga su gran reto: aprender a nadar.

Editorial : Cuento a la vista- El Blog de los cuentos.

Precio: c.p.v.

'La Ola' (para todas las edades)

Esta deliciosa obra en la que sobran las palabras (se trata de un cuento realizado únicamente con las maravillosas ilustraciones) es un reto personal de su creadora Suzy Lee, encargada de hacer los delicados dibujos que cuentan la historia. En este cuento sin palabras, se nos traslada a la historia de una niña durante un día de playa. A través de la mirada de su protagonista, la intención de la autora, como ella misma asegura en la sinopsis, “está inspirado en el hecho de que cuando miramos el mar todos vemos lo mismo, sin que importe la parte del mundo en la que nos encontremos: niños y adultos por igual juegan a perseguir las olas y escapar de ellas”.

Editorial: Bárbara Friore Editoria

Precio: 19 euros aprox