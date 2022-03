5 bonitos cuentos infantiles que pueden ayudar a tu hijo a dejar el pañal

La adaptación de los más pequeños de la casa a las diferentes etapas de la vida es una importante proeza para los niños y cada uno maneja sus propios tiempos para lograrlo. Es el caso de la temporada en la que abandonan el pañal para pasar a realizar sus necesidades fisiológicas en el baño. El control de los esfínteres no evoluciona de la misma manera en todos los pequeños. Aunque existe la creencia de que a los dos años se encuentran preparados para hacerlo, lo cierto es que la madurez de cada niño es diferente y solo lograrán este objetivo cuando estén realmente listos (curiosamente, en general, suele estar más cerca de los tres años).

La importancia de estar junto al pequeño

En este importante tránsito físico para el bebé, la labor afectiva, emocional y psicológica es absolutamente vital y el trabajo realizado tanto por parte de los papás como de los educadores, en el caso de que el peque acuda a la guardería, es fundamental para el correcto desarrollo particular de cada niño. Estar junto al pequeño explicándole dónde realizar la nueva tarea, hablar con ellos del modo en el que tienen que avisar a los mayores o enseñarles a limpiarse adecuadamente son algunas de las cuestiones cuyo peso cae principalmente en el mimo y el tacto con el que lo hagan los adultos que están junto al pequeños. Un trabajo en el que no estarán solos, ya que existen múltiples herramientas para ayudar de manos de los juegos y las fantasías a lograrlo. Una de ellas son, sin duda, los cuentos infantiles para dejar el pañal. Se trata de historias protagonizadas por niños o animales que enseñan a los peques con bonitas ilustraciones y otros mecanismos a dejar del pañal, como si de un juego se tratara. He aquí algunos de los títulos más curiosos.

¿Puedo mirar en tu pañal?:

Este cuento de Guido Van Genechten es ideal para niños de 0 a 2 años. Y cuenta las aventuras de un curioso ratón que olisquea todo, incluidos los pañales de sus amigos Liebre, Cabra, Perro, Vaca, Caballo y Cerdo. El momento más importante de la historia llega cuando los amigos del protagonista también husmean el pañal de Ratón llevándose una gran sorpresa. Una historia muy útil para identificar la presencia del pipí y la caca en el pañal de nuestro bebé.

Editorial: Sm Libros

Precio: 12 euros aproximadamente.

'¿Quién ha visto mi orinal?':

Una historia adecuada para niños de 3 a 5 años escrita por Mary Maquillan en la que Maribel, una intrépida pequeñina, ha perdido su orinal en una granja. Un problema con una bonita solución, ya que todos los animales que viven en ella se prestan a ayudarla para que lo encuentre lo antes posible. Este relato desarrolla en forma de bonita historia la idea de aguantar el pipí antes de llegar a baño.

Editorial: Serres

Precio: 20 euros aprox.

'¡Todo el mundo va!':

Para niños de 1 a 3 años. El misterio es el hilo conductor de este relato en el que nuestro hijo descubrirá el complicado enigma protagonizado por Raúl, un niño que trata de conocer el destino de varias personas que se mueven en la misma dirección. Un movimiento curioso que da pie a sus papás para que le expliquen que todo el mundo, incluidas princesas y otros héroes, también van al baño.

Editorial: Edelvives

Precio: 19 euros.

'Voy solo al baño':

La diferencia de este cuento con el resto de nuestra propuesta es su perfil interactivo. Pablo ayuda a los más pequeños de la casa con música, ruidos y otros sonidos, a seguir los pasos necesarios para lograr su objetivo. ¡Eso sí! Sin olvidarse de la importancia de lavarse las manos después de terminar. Como recompensa a la hazaña de nuestro pequeño, Pablo celebra haber logrado el objetivo con una bonita canción.

Editorial: Planeta S.A

Precio: 10 euros aproximadamente.

'Adiós, pañal':

Recomendado para niños de 3 a 4 años, este cuento pertenece a la colección de Coco y Tula creada para acompañar a los más pequeños de la casa en cada una de las fases de su desarrollo particular. En este capítulo en particular, los protagonistas del cuento mostrarán lo divertido que es aprender a despedirse del pañal con un extra de motivación: unos bonitos adhesivos y una tabla semanal para que los peques sean conscientes de sus avances hasta lograr su objetivo.

Editorial: Combel

Precio: 19 euros aproximadamente.