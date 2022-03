Peppa Pig llega al Jardín Botánico de Madrid

Peppa Pig no necesita presentaciones. Hablar de ella es hacerlo de uno de los personajes infantiles más populares de los últimos años. Tanto es así que hasta hace no mucho era la favorita de la princesa Charlotte, hija de los duques de Cambridge, y, sin lugar a dudas, se trata de la cerdita más famosa de la televisión. Protagonista de su propia serie de dibujos animados -que lleva su nombre-, según se ha conocido esta mañana, Peppa acaba de aterrizar en nuestro país. Así que... ¡Atención, papás y mamás! Si no sabíais qué planes hacer con los niños este verano y vuestros 'peques' son sus mayores fans, tenéis una cita ineludible en el Real Jardín Botánico de Madrid. Os lo explicamos.

Peppa no ha venido sola...

Tal y como ha informado el Real Jardín Botánico (RJB por sus siglas) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid, Peppa ha llegado a la capital en compañía de su hermano, George, y sus padres, Papá Pig y Mamá Pig. Sin embargo, debido a que, quizá, no conocen mucho esta ciudad, se han perdido. Lo que sí sabemos es que se encuentran en algún rincón del jardín, entre sus múltiples y frondosas plantas.

Para encontrarlos, necesitan la inestimable ayuda de los más pequeños de la casa, a los que se les pedirá que rastreen cada esquina para ver si logran dar con ellos. Si no habéis estado en el Jardín Botánico con anterioridad, no tenéis de qué preocuparos, ya que, nada más entrar, se os facilitará un libro que incluye un mapa del sitio para que podáis planear vuestra búsqueda.

Además de tener que concentrarse en su misión, al mismo tiempo, los niños tendrán una oportunidad de descubrir la gran biodiversidad vegetal que alberga, ya que este lugar está considerado un auténtico museo vivo de ocho hectáreas, en las que guarda a diferentes especies de los cinco continentes del planeta. De este modo, descubrirán cuál es la historia de cada árbol, su ecosistema y sus frutos.

Mientras que las familias pueden disfrutar de un agradable paseo, los niños podrán hacerlo, además, de la mano de sus personajes favoritos, y jugando. Y es que ese libro con mapa incluido dispone, a su vez, de diversas actividades de colorear, completar un puzle, averiguar dónde se encuentran otros objetos escondidos e incluso seguir una serie de puntos para descifrar qué personaje de la serie se retrata.

Desde el Real Jardín Botánico explican que el objetivo de esta actividad lúdica y didáctica es que los niños, acompañados de al menos un adulto, se adentren, de una forma diferente e innovadora, en las zonas más conocidas del Jardín Botánico, junto a Peppa Pig.

Cuando finalice la visita, pueden hacer un dibujo en el que reflejen cómo ha sido su experiencia y resumen su gran pequeña aventura. Si lo envían a la dirección de correo electrónico peppapig@rjb.csic.es, entrarán en el sorteo del libro ¡Salvemos el planeta con Peppa! que versa sobre el medio ambiente.

¿Os lo vais a perder?

Más información:

Nombre de la actividad: 'Peppa Pig visita el Real Jardín Botánico de Madrid'

Duración: Desde el 3 de agosto hasta el 25 de octubre de 2020

Horario: En agosto, desde las 10:00 a las 21:00 horas. En septiembre, desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas, y en octubre, desde las 10:00 hasta las 19:00 horas

Precio: la actividad es gratuita, pero hay que adquirir el abono de la entrada al Real Jardín Botánico

Para acceder, hay que hacerlo por Plaza de Murillo, 2, en Madrid

Página web: www.rjb.csic.es

