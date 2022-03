Estas son las palabras que tus hijos utilizan en Internet (y que tú deberías conocer)

Los baby boomers, los millenials... Cada generación no sólo tiene su propio nombre, sino que comparte ciertos gustos y características. Con el paso del tiempo, las modas cambian, pero el vocabulario también. Lo que ayer era cool, de la noche a la mañana, ha dejado de serlo, y, de repente, los que antes eran hijos ahora se han convertido en padres que contemplan, perplejos, cómo sus pequeños crecen e incluso hablan otro 'idioma'. Si siempre se ha considerado que un abismo separa el mundo de los progenitores del de sus vástagos, éste es todavía más considerable en la época actual. Internet y las redes sociales han revolucionado nuestras vidas por completo, imponiendo, a su paso, ciertos códigos de lenguaje que sólo conocen las personas que pasan horas y horas sumergidas en la red. Muchas de las palabras provienen del inglés, lo que, a simple vista, no supondría ninguna novedad, dado que hace años que los anglicismos se 'colaron' en nuestro idioma. Sin embargo, estos términos actuales pueden resultar un tanto complicados, puesto que sólo adquieren sentido en el contexto de los medios sociales.

¿Alguna vez le has escuchado a tu hijo decir 'TBT' (Take me Back To) o Challenge, y no entiendes lo que dice? Si la respuesta es afirmativa, ha llegado el momento de que descubras su significado.

¿Por qué es importante conocer las palabras que usan los niños en la red?

Qustodio, una plataforma de seguridad y bienestar digital para las familias, ha analizado cuáles son las palabras que más utilizan los pequeños en su día a día, y pueden generar confusión entre los mayores. En especial, entre los padres 'analógicos'. Es decir, que no han nacido con un ordenador entre las manos, y que, lógicamente, se preocupan por la seguridad de sus hijos cuando navegan por la web.

Tal y como explica la psicóloga María Guerrero, reducir la brecha digital que separa a padres e hijos es necesario para garantizar un buen uso de Internet y su bienestar digital.

"Ellos (los menores) son nativos digitales, pero no expertos digitales. Por ello, la labor de los padres es enseñarles, aunque esto suponga que en la mayoría de ocasiones tengan que aprender de ellos", añade.

De hecho, Jorge Flores, fundador y director de 'PantallasAmigas', comenta que, a pesar de que parezca "un mundo aparte", hay que hacerlo "para lograr que nos vean como esa persona a la que deben de acudir cuando lo necesiten". Por este motivo, resulta primordial acompañarles en su primera 'aventura' en Internet. Es más, el experto anima a los padres a jugar con ellos, sentando así unas bases de confianza y guiándoles en esta nueva experiencia.

Y para comenzar, qué mejor que conocer los siguientes términos que usan los jóvenes cuando navegan:

Unboxing. Literalmente significa 'desempaquetado', y se refiere a los vídeos en los que los influencers y otras estrellas de la web abren cajas llenas de productos para descubrir, junto a sus seguidores qué hay dentro de ellas. Aunque son muy entretenidos, en muchos casos, lo que contienen son objetos con un precio demasiado alto para los niños, que pueden llegar a sentir frustración por no tenerlos.

Literalmente significa 'desempaquetado', y se refiere a los vídeos en los que los influencers y otras estrellas de la web abren cajas llenas de productos para descubrir, junto a sus seguidores qué hay dentro de ellas. Aunque son muy entretenidos, en muchos casos, lo que contienen son para los niños, que pueden llegar a sentir frustración por no tenerlos. Challenge. El 'reto'. Probablemente sea una de las palabras más conocidas, ya que este tipo de retos y desafíos suelen utilizarse para apoyar una causa benéfica, como, por ejemplo, echarse un cubo de agua fría para apoyar la investigación de la ELA. De nuevo, ha vuelto a resurgir gracias a la platoforma que triunfa entre los jóvenes, Tik Tok , y como advierte Qustodio, no todos los challenges son positivos . Por ejemplo, uno muy famoso en los últimos meses es el Kiki challenge, en el que hay que salir de un coche en marcha y ponerse a bailar junto a él (a medida que el vehículo se desplaza), o el Vacuum challenge, que consiste en envasar al vacío el cuerpo de los niños. Prácticas que pueden ser peligrosas.

El 'reto'. Probablemente sea una de las palabras más conocidas, ya que este tipo de retos y desafíos suelen utilizarse para apoyar una causa benéfica, como, por ejemplo, echarse un cubo de agua fría para apoyar la investigación de la ELA. De nuevo, ha vuelto a resurgir gracias a la platoforma que triunfa entre los jóvenes, , y como advierte Qustodio, . Por ejemplo, uno muy famoso en los últimos meses es el Kiki challenge, en el que hay que salir de un coche en marcha y ponerse a bailar junto a él (a medida que el vehículo se desplaza), o el Vacuum challenge, que consiste en envasar al vacío el cuerpo de los niños. Prácticas que pueden ser peligrosas. Grooming. A simple vista, podrías asociarlo con groom (novio), pero esto se refiere a algo muy grave: el acoso de un adulto a un menor. Una de las formas más comunes de ciberacoso tiene fines sexuales, así que es muy importante estar alerta, y en caso de que se detecte, solicitar ayuda.

A simple vista, podrías asociarlo con groom (novio), pero esto se refiere a algo muy grave: el Una de las formas más comunes de ciberacoso tiene fines sexuales, así que es muy importante estar alerta, y en caso de que se detecte, solicitar ayuda. Loot boxes. En español, 'cajas de botín'. Son las cajas de sorpresas de los videojuegos, y para abrirlas, se le pide al usuario una inversión (cierta cantidad de dinero ). Si no lo hace, n o podrá seguir jugando o cumplir la 'misión' del juego . Los expertos alertan que este tipo de prácticas incrementan la adicción al juego, y en algunos casos, puede llegar a derivar en ludopatía.

En español, 'cajas de botín'. Son las cajas de sorpresas de los videojuegos, y para abrirlas, se le pide al usuario una inversión (cierta cantidad de ). Si no lo hace, n . Los expertos alertan que este tipo de prácticas incrementan la adicción al juego, y en algunos casos, puede llegar a derivar en ludopatía. MMOs/ MMOGs. Son juegos masivos de multijugador en línea. O lo que es lo mismo, los niños pueden jugar online con sus amigos y otras personas de cualquier parte del mundo. El problema es que este tipo de actividades suelen contar con un servicio de chat o mensajería instantánea, donde pueden intercambiarse todo tipo de mensajes. En ocasiones, se han dado casos de acoso. Por esta razón, es muy importante que los padres presten atención e investiguen si pueden configurar la privacidad del juego. Además de hablar con los propios hijos.

