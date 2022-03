CandyChallenge, el reto viral que pone a prueba la paciencia de los pequeños

Desde el desafío Up and Down y el Quarentine Pillow Challenge, rebautizado como 'Divas Caseras' por la influencer Dulceida, hasta el Flip The Switch Challenge con el que se atrevieron los mismísimos Jennifer Lopez y Alex Rodriguez. En los últimos meses, los retos virales se han convertido en un auténtico fenómeno en las redes sociales a los que no se resisten ni las celebrities. Estos desafíos han alcanzado su máximo apogeo durante la cuarentena, en la que se han encumbrado como una herramiento más para combatir el aburrimiento de las largas jornadas en casa. El último challenge que está causando sensación en la Red no consiste en hacer abdominales en tiempo récord, recrear enrevesadas posturas de yoga en pareja ni bailar al son de la canción del momento. El último y divertidísimo reto viral se llama Candy Challenge y pone a prueba la paciencia de los pequeños de la casa.

¿Caerán en la tentación?

Este reto se ha gestado en la red social Tik Tok, donde acumula millones y millones de etiquetas. Se trata de un juego tan sencillo como divertido que consiste en poner delante de los pequeños un plato con dulces, golosinas, chocolatinas o cualquier otro snack que les encante, pero se les pide que no coman nada hasta que regresen. Así, con la 'tentación' delante de sus ojos, los niños tienen que tratar de reprimir sus impulsos, obedecer las palabras de los adultos y esperar unos segundos antes de poder empezar a comer el manjar que están contemplando impacientes, sin poder tocar. Lo que los pequeños no saben es que hay una cámara oculta grabando todas sus reacciones y comprobando si finalmente han conseguido superar la prueba de la paciencia.

Algunos sí resisten

La fiebre se desató después de que Kylie Jenner se uniera al reto, compartiendo un vídeo en el que aparecía Stormi, la pequeña que tiene en común con el rapero Travis Scott, sentada en el sofá frente a una fuente repleta de chocolatinas. La benjamina de las hermanas Kardashian-Jenner quiso poner a prueba la paciencia de la niña, de tan solo dos años de edad, mostrándole el suculento bol. A Stormi se le abrieron automáticamente los ojos al ver los dulces y se lanzó a por ellos. Sin embargo, la pequeña no podía comerse los caramelos en ese momento, sino que tenía que esperar a que Kylie regresara del baño. "Para poder comerlo tendrás que esperar a que mamá vuelva del baño", le decía la empresaria a la niña.

Aunque cualquier padre podría esperar que la pequeña olvidaría las palabras de su madre y acabaría llevándose las chocolatinas a la boca, sin esperar a que regresara del baño, Stormi dio una auténtica lección de paciencia y autocontrol. Pese a que miraba una y otra vez el recipiente, incluso llegó a abalanzarse sobre él, la pequeña consiguió finalmente controlarse, mientras se repetía a sí misma una importante palabra: "Paciencia, paciencia". Hasta la propia Kylie se quedó impresionada al descubrir el carácter de su hija. ¡Y no es para menos!

