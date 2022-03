Los 'imprescindibles' de Pilar Rubio para salir de casa con los niños

Desde que anunció su embarazo, Pilar Rubio no ha dudado en compartir con sus seguidores algunos detalles importantes de su estado. La presentadora, que espera su cuarto hijo junto al futbolista Sergio Ramos, ha hablado de temas de maternidad, y temas que preocupan a las futuras mamás como la dificultad para conciliar el sueño o el aumento de peso. Tampoco se ha olvidado del importante papel del ejercicio físico, recomendando algunas rutinas de preparación al parto, ejercicios respiratorios para la fase de dilatación y para aliviar los dolores lumbares, entre otros.

En esta ocasión, y de nuevo, con el objetivo de ayudar a otras madres, ha desvelado lo que ella misma ha calificado como "sus imprescindibles". Unos accesorios muy curiosos que suele llevar cuando tiene que salir a la calle con sus pequeños (Alejandro, Marco y Sergio Jr.), y que también pueden ser de mucha utilidad a la hora de hacer frente a algunos problemas cotidianos.

Relacionado: Pilar Rubio presume de barriguita premamá tras una intensa sesión de deporte

VER GALERÍA

Un orinal portátil

"¿No os ha pasado nunca, cuando vais con vuestros niños por el centro comercial, en el supermercado, por la calle... que, de repente, dicen: 'mamá, pipí'? Y tú sabes que como no les lleves a hacer pipí rápido, eso es en un minuto o dos, se lo hacen encima", comienza la comunicadora, que admite que ella, al igual que otras muchas madres, se ha visto en esta situación varias veces. "Me he vuelto loca buscando un baño... y después llegas e igual hay cola", añade. Por este motivo, confiesa que se puso a investigar cómo podía solucionarlo y encontró este objeto, que ella llama "el tubito de hacer pis". "No es más que un orinal portátil, realmente, sirve para niño y para niña, es bastante ergonómico", detalla.

El objeto puede abrirse para que el pequeño miccione cómodamente en caso de urgencia, y vaciarlo en cuanto se pueda acceder a un cuarto de baño.

Relacionado: 19 regalos para la mamá de un recién nacido

VER GALERÍA

Una tapa de inodoro plegable

Otro problema bastante habitual es que sí se haya podido acceder a un baño, pero éste sea público y no se encuentre en condiciones de limpieza óptimas. Para esos casos, "yo voy preparada con esto, que es una tapa plegable", apunta Pilar Rubio, mostrando una graciosa tapa plegable con el dibujo de una rana.

Un objeto que, además, viene acompañado de un papel para colocar en la taza del inodoro. Primero se pondría este papel, y después la taza plegable. Una vez haya terminado, se limpia con una toallita, se pliega y se guarda cómodamente.

Relacionado: En verano... ¡ojo con las diarreas infantiles!

Para dar el pecho cómodamente

"En época de lactancia, a veces es difícil darle el pecho a tu bebé porque estás fuera de casa, no encuentras un sitio donde estar relajada o no tienes tiempo", comenta. Por ello, ella siempre lleva consigo dos útiles gadgets:

VER GALERÍA

-Una capa de lactancia

Se trata de una prenda que se asemeja a un delantal. Cuenta con un lazo que se sujeta al cuello, y una tela que se abre, holgadamente, sobre el cuerpo. De este modo, dentro de la capa, se coloca al bebé, que quedará cubierto y podrá tomar el pecho de una forma muy cómoda.

Además, la madre puede seguir manteniendo contacto visual con su pequeño en todo momento. "No ocupa nada", señala Pilar Rubio, y se puede guardar en el bolso, como si se tratase de un accesorio más.

Relacionado: Por qué es importante dar el pecho por la noche

VER GALERÍA

-Una camiseta porta bebés

Aunque no se aprecia a simple vista, esta camiseta dispone de diversas aberturas para colocar al niño cómodamente. De este modo, se dispone de una estructura que permite el porteo, es decir, llevar al bebé pegado al cuerpo. Una práctica que muchos expertos han señalado como beneficiosa, puesto que no sólo sirve para reforzar el vínculo madre-hijo, sino que facilita el sueño y el constante balanceo propicia que los pequeños adquieran una mejor postura.

Además, viene con un detalle 'secreto', unas "pequeñas aberturas para dar el pecho". Así, las madres sacan una parte del pecho para que el bebé tome su leche.

La presentadora comentaba que ella "se la pone en casa, y su bebé está divinamente", y aquellas mujeres que lo deseen, pueden llevarlo a cualquier parte, sin tener que preocuparse por buscar un lugar apartado y tranquilo para hacerlo.

Relacionado: Lactancia materna en cualquier momento y en cualquier lugar