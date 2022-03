Cómo puedo saber cuándo son mis días fértiles

Son muchos los factores que influyen en el periodo de ovulación y no todas las mujeres experimentan los mismos ciclos menstruales. Sin embargo, si te quieres quedar embarazada, es importante que prestes atención al tuyo y puedas preparar un calendario de fertilidad que te avise de cuáles son tus días más adecuados para concebir. Este tipo de calendarios no son 100% fiables, pero te ayudarán a conocer en qué fase de tu periodo te encuentras y saber de una manera aproximada cuál es el momento más fértil del mes. Encontrarás muchas calculadoras por la Red en las que anotando la fecha de inicio de tu última regla te señalan los días más fértiles. Sin embargo, solo sirve si sigues un ciclo regular y no tienes ninguna patología ginecológica.

Relacionado: Apps para hacer un seguimiento de los ciclos de fertilidad

Para poder elaborar el calendario personalizado, lo primero es saber cuándo estás ovulando, pues este será el indicativo para poder dar con los días más propicios, que son justo antes y después de la ovulación. Para las mujeres que tengan ciclos regulares será más sencillo detectar esta fase, pero si tu ciclo es irregular puede ser más complicado. El primer día de sangrado se identifica con el inicio del ciclo menstrual, que termina justo antes de la siguiente menstruación. Estos ciclos pueden durar entre 25 y 36 días y están divididos en tres fases: folicular, ovulatoria y lútea. La segunda dura entre 16 y 32 horas y culmina con la liberación del óvulo, que tendrá unas 12 horas para ser fecundado. Lo ideal es que los espermatozoides estén presente cuando este se libera, por ese motivo la mayoría de los embarazos se producen por coitos que han tenido lugar tres días antes. Existen una serie de síntomas que pueden orientarte con esta tarea.

Relacionado: Estas son las pruebas por las que pasarás antes de someterte a un tratamiento de fertilidad

Síntomas de la fase de ovulación

Temperatura Basal Corporal. Anota cada día la temperatura que tienes al despertar, después de haber descansado y sin iniciar aún ningún tipo de actividad. Unos tres días después de la ovulación, la temperatura se eleva por acción del aumento de la progesterona. Esto te puede ayudar a medir los días.

Molestias corporales. Durante la ovulación es frecuente tener molestias abdominales, hipersensibilidad mamaria, dolores de cabeza…

Moco cervical. El flujo vaginal aumenta durante la ovulación y suele tener una textura más resbaladiza de lo habitual. Este cambio es debido a que facilita el desplazamiento de los espermatozoides dentro del útero.

Relacionado: ¿Cómo puedo saber si estoy embarazada si soy irregular con la menstruación?

Otros métodos para conocer tu fertilidad

Cada mujer es un mundo así como cada ciclo, a lo que se suman las particularidades que van cambiando con la edad. Por ese motivo, el calendario de fertilidad puede ser de ayuda pero no es completamente fiable. Hoy en día existen otros recursos que nos pueden ayudar a conocer nuestros días más fértiles, como las pulseras de fertilidad o test de ovulación que, a través de la orina, detectan niveles de LH (hormona luteinizante) o estradiol. La primera es la que favorece la liberación del óvulo por lo que justo antes de la ovulación sus niveles aumentan; la segunda se produce en el ovario durante la primera mitad del ciclo.