Volver al colegio, ¿mejor en septiembre?

Han pasado más de dos meses desde que el Gobierno decretó el estado de alarma, y los colegios cerraron sus puertas. La crisis del coronavirus provocó que más de 8 millones de alumnos en nuestro país tuviesen que continuar sus estudios en casa. Pero desde el pasado lunes, y según lo anunciado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, algunos centros educativos de las autonomías que se encuentran en la segunda fase volvieron a abrir sus espacios el pasado lunes para actividades no lectivas.

Se trata de un regreso voluntario, y la mayoría de Comunidades Autónomas ha rechazado la propuesta inicial del Gobierno de que los niños más pequeños regresasen a las aulas, siguiendo lo que aconsejaba la Asociación Española de Pediatría (AEP).

En medio de tanta incertidumbre, hablamos con la maestra Pilu Hernández Dopico, CEO de ‘El pupitre de Pilu’, para que nos dé su opinión y nos cuente cómo sería esta vuelta al cole tan atípica.

¿Deberíamos mandar a los niños al colegio o es mejor esperar hasta septiembre?

Depende sobre todo de la conciliación familiar. En primer lugar, los centros deben abrir con seguridad para evitar que se propague el virus. Y una vez se garantice una apertura segura, el Gobierno debería tener en cuenta medidas para lograr la conciliación familiar. Ya no sólo hablamos de personas que están teletrabajando y que necesitarán un alivio después de tanto tiempo con sus hijos en casa, sino de gente que está al frente de pequeños negocios, y no pueden dejarlos desatendidos. Probablemente, serán ellos quienes decidan llevar a sus hijos al colegio estos meses porque no podrán elegir.

En mi caso, si yo pudiera elegir, decidiría que no fueran al colegio por cuidado de todos. Pero esto no es factible para todo el mundo.

En caso de volver al colegio, respetando las medidas de seguridad

Diversas organizaciones como la OMS o la Asociación Española de Pediatría han emitido documentos con consejos sobre cómo debe producirse esta vuelta, y el Gobierno emitió una guía que envió a los centros educativos. Entre las medidas, se encontraban:

Uso obligatorio de mascarillas .

. Toma de temperatura a la entrada y seguimiento de casos. Si una persona llama al centro diciendo que tiene síntomas, se tendrá que hacer un seguimiento a todas las personas con las que ha podido tratar.

a la entrada y seguimiento de casos. Si una persona llama al centro diciendo que tiene síntomas, se tendrá que hacer un seguimiento a todas las personas con las que ha podido tratar. Dispensadores de gel desinfectante y desinfección e higiene de las zonas comunes.

y desinfección e higiene de las zonas comunes. Mesas dispuestas con una distancia mínima de 2 metros entre unas y otras.

Limitación del uso de documentos en papel.

¿Cómo será la vuelta en septiembre?

En los centros no hay información. Se está hablando de que bajará la media de alumnos por clase (ratios), siendo de 5 niños en infantil, 13 en primaria y 15 en secundaria. Algo que es inviable con el profesorado que tenemos actualmente. Además, se están dejando de lado, como siempre, a los grandes olvidados: los centros de Educación Especial. En éstos, la ratio debería reducirse todavía más.

Para volver a las aulas de Infantil, por ejemplo, habría que quitar hasta los juguetes (tienden a experimentar, llevárselos a la boca), y es muy complicado conseguir que respeten las distancias de seguridad y otras medidas de higiene.

Por otro lado, en Primaria, se habla de establecer turnos de mañana, de tarde… para que los niños vayan a la escuela. Así que habría que ampliar los recursos a los profesores. De lo contrario, los maestros tendrían que doblar sus turnos.

Y los alumnos con necesidades especiales son los más vulnerables, ¿qué va a pasar con ellos? En algunos casos, no son capaces de aguantar con la mascarilla.

La verdad es que no lo veo viable ni ahora ni en septiembre, y se echa de menos que se consulte con los profesores que estamos en las aulas diariamente.

La brecha digital

Si se bajan las ratios, habrá días en los que los niños tendrán que quedarse en casa. ¿Cómo van a hacer las familias que tengan menos recursos? ¿Qué solución les va a dar el Gobierno? Todo está muy en el aire, y la enseñanza, tal y como está planteada actualmente, no está preparada para el método online. Aunque las familias y los profesores han respondido bien, lo han hecho con sus propios medios. Por tanto, es el momento de hacer acopio de recursos para reducir esa brecha digital, y por ejemplo, una opción podría ser que las grandes empresas hagan donaciones y el Gobierno aporte dispositivos.

"Hay que ponerse en marcha ya"

En España contamos con un problema, y es que al estar las competencias de Educación transferidas a las Comunidades Autónomas, cada uno puede hacer 'lo que opine'.

En una situación como la actual, creo que deberíamos unificar criterios . Una hoja de ruta para todos, y después ponernos a ello.

. Una hoja de ruta para todos, y después ponernos a ello. Entregar dispositivos electrónicos con datos a las familias con menos recursos . De nada sirve tener, por ejemplo, una tablet si la familia no tiene wifi en casa.

. De nada sirve tener, por ejemplo, una tablet si la familia no tiene wifi en casa. Mejorar la competencia digital . En teoría, un niño que acaba Primaria, debería saber escribir un e-mail y adjuntar un documento, y nos hemos encontrado casos en los que no sabían hacerlo. Así que algo también estamos haciendo mal.

. En teoría, un niño que acaba Primaria, debería saber escribir un e-mail y adjuntar un documento, y nos hemos encontrado casos en los que no sabían hacerlo. Así que algo también estamos haciendo mal. Establecer cómo va a ser la vuelta , cómo serán los recreos, las clases…

, cómo serán los recreos, las clases… Es la hora de subsanar errores. Es el momento de cambiar la evaluación para bien, ya que tenemos un método de evaluación antiguo. Por ejemplo, cuando ponemos un examen online. Si ya de por sí copian en un examen normal, a distancia, todavía más. Hay que valorar el trabajo diario.

¿Qué consejos le darías a los padres ante el regreso a las aulas?

Que estén pendientes de lo que les diga el centro donde está escolarizado el niño. Cada uno tiene unas peculiaridades, y aparte de lo que diga el Gobierno y la Comunidad Autónoma, tienen que adaptarse a la realidad de cada familia.

donde está escolarizado el niño. Cada uno tiene unas peculiaridades, y aparte de lo que diga el Gobierno y la Comunidad Autónoma, tienen que adaptarse a la realidad de cada familia. Y ante todo, no alarmarse. Si tienen dudas, no hay que consultarlo todo en el grupo de padres, sino llamar al colegio o enviar un correo electrónico al tutor para enterarnos de si abre el colegio, si no... Y mantener la calma.

