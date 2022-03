¿Qué es la enfermedad de Kawasaki y qué relación tiene con el coronavirus?

Estos días saltaba la noticia de varios casos de niños en Italia, Estados Unidos (en concreto, Nueva York) e Inglaterra, afectados por una enfermedad rara, cuyos síntomas (fiebre, dolor abdominal y afectación cardíaca) se asemejarían, además de a los shocks pediátricos, a la enfermedad de Kawasaki, y que podría estar relacionada con el coronavirus. Se trata de lo que se conoce como PIMS (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, en inglés), que se traduciría como 'síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico' en español.

Sin embargo, los pediatras españoles llaman, de nuevo, a la calma, puesto que su relación con el nuevo virus no ha sido todavía comprobada. De hecho, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ha anunciado que la institución está estudiándolo y se precisa de más información para llegar a cualquier conclusión.

Una coincidencia geográfica y temporal

El doctor Federico Gutiérrez-Larraya, jefe de Cardiología Pediátrica del Hospital Ruber Internacional, nos explica que por el momento, la relación con el coronavirus se debe a una coincidencia geográfica y temporal. Es decir, que estos casos se han dado ahora, en plena pandemia, y sobre todo en lugares donde han tenido más casos de Covid-19. Pero incide en que de momento, no está demostrada una relación causal con el nuevo virus.

"Cuando hacemos la PCR o serología no todos dan positivos. La población no tiene que estar preocupada por esto, ya que el riesgo de contagio en los niños es bajo. Y además, en el caso de que se contagien de coronavirus, son casos moderados", señala. Algo en lo que también se insiste desde el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

¿Qué es el síndrome o enfermedad de Kawasaki?

Se trata de una enfermedad cuya base "es una inflamación de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, especialmente de los cardíacos, y es muy semejante a lo que vemos en el coronavirus", según nos detalla la doctora Enriqueta Román, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Puerta de Hierro, quien también ha incidido en que no se ha comprobado su relación con el mismo.

El doctor Federico Gutiérrez-Larraya, por su parte, añade que esta enfermedad se describió en Japón a finales de los años 60, y desde entonces ha afectado a pacientes en Occidente, pero sobre todo en Asia. Aunque se desconoce la causa, sí tiene un tratamiento concreto, la gammaglobulina, un grupo de proteínas que se hallan en el plasma sanguíneo, y cuyas inyecciones tienen altas concentraciones de anticuerpos para reforzar el sistema inmunitario del paciente.

En caso de no tomar dicho tratamiento, señala que la enfermedad "afecta a las arterias coronarias del corazón para siempre". No obstante, comenta que "los pacientes con la enfermedad de Kawasaki no siempre tienen afectación cardíaca, y si la hay, no se manifiesta en todos los casos como un colapso, como un shock".

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Kawasaki?

Llegados a este punto hay que distinguir entre unos signos claros y concretos, entonces sería calificado como 'Kawasaki típico', y unas formas que no son tan claras, 'Kawasaki incompleto'.

En el primer caso ('Kawasaki típico') se hablaría de:

Fiebre durante muchos días

Aumento del tamaño de los ganglios

Cambios en la boca , labios como fisurados o agrietados

, labios como fisurados o agrietados Conjuntivitis sin pus

Pies y manos hinchados

Descamación de la piel de los dedos de los pies y de las manos, y alguna mancha en el cuerpo

En el segundo caso ('Kawasaki incompleto'), el pequeño no presentaría estos síntomas tan claros, sino una fiebre prolongada y una analítica anormal.

La enfermedad de Kawasaki y el PIMS (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome) no son lo mismo

Cuando se habla de PIMS se refiere a una enfermedad que está de alguna forma relacionada con la Covid-19, y es una afectación cardiovascular severa. Los síntomas son, en algunas ocasiones, similares al síndrome de Kawasaki, pero no siempre.

¿Qué tienen en común entonces?

Fiebre prolongada

Dolor abdominal

En algunos casos, cambios en las mucosas y en la piel

Caída de la tensión y colapso

Es decir, que sus manifestaciones recuerdan a la enfermedad de nombre asiático, pero no se trata de casos de Kawasaki como tal.

Desde el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades se asegura que, "aunque la etiología de la enfermedad de Kawasaki sigue siendo desconocida, la evidencia disponible apoya la hipótesis de que la patogénesis está estrechamente asociada con la desregulación de las respuestas inmunes a un agente infeccioso. El alcance de la reacción inflamatoria también está influenciado por los antecedentes genéticos de los individuos, lo que resulta en un número limitado de niños que desarrollan la enfermedad en respuesta a estímulos infecciosos. Con respecto al PIMS-TS, todavía no se ha presentado una hipótesis de trabajo concreta para su patogénesis".

Los pediatras españoles, muy preparados para atender estos "remotos casos"

En el "remoto caso" de que los pediatras se encuentren niños con síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki en España, "estamos muy preparados para atender a estos pacientes, y la inmensa mayoría se recuperan", apunta el médico.

Asimismo, cabe recordar que si se ve que el pequeño está especialmente alicaído, presenta malestar y dolores de tripa, habrá que acudir al servicio de urgencias de pediatría.

