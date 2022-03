5 Libros que harán que los adolescentes disfruten de la lectura

La adolescencia es una etapa de cambios en la vida de nuestros hijos y es precisamente en la que suele perderse casi por completo el hábito de la lectura que tanto se les inculca cuando son pequeños. La mayoría de los adolescentes leen por obligación y además suelen ser libros impuestos por el sistema educativo que no consiguen "engancharles". Y los pocos que leen por placer no suelen reconocerlo, al ser esta una actividad que no entra precisamente en los cánones de la diversión que tienen establecidos. Entre los 12 y los 15 años la experimentación es algo vital para ellos, necesitan descubrir el mundo por sí mismos, descubrir su personalidad y divertirse a toda costa. Aunque disfrutar de un buen libro no es algo que les llame la atención, las sagas son un reclamo para que los adolescentes retomen el placer de leer, e incluso también hay libros 'clásicos' que pueden leer y que pueden ser un nexo de unión entre padres e hijos.

'Culpa mía'. Editorial: Montena. Precio: 17,05€

Se trata del primero de los libros que componen la trilogía Culpables de la escritora Mercedes Ron. En ella cuenta la historia de amor de Noah y Nick, los protagonistas de la saga, en la que no faltan sentimientos de odio, celos, pasión y que, 'engancha' desde la primera página hasta el punto de que muchos de sus lectores confirman haberse leído cada uno de los libros en un solo día. En esta primera entrega la autora cuenta la historia de Noah y Nick, y que refleja una de tantas vidas de adolescentes de padres separados que comienzan una vida en común cuando sus progenitores, en este caso la madre de Noah y el padre de Nick, se enamoran y se casan dando un giro radical a su rutina con sus amigos, sus primeros amores y los problemas típicos de su edad.

'El club de las zapatillas rojas'. Editorial: Montena. Precio: 14,20€

Este es el primer libro de la saga de Ana Punset en el que cuenta la historia de cuatro amigas. Lucía, Frida, Bea y Marta son cuatro amigas inseparables que deben enfrentarse a una difícil noticia: ¡Marta y su familia se va a vivir a Berlín!, un acontecimiento que parece que terminará con su mundo y su amistad, aunque pronto las cuatro amigas decidirán fundar un club que les permitirá estar unidas hasta el fin de los tiempos. Además de tener en común que todas llevan zapatillas rojas, las cuatro protagonistas se complementan a la perfección aunque sus personalidades son dispares. Una saga de más de diez libros en los que la diversión y los 'secretos de chicas' harán disfrutar a sus lectores.

'Invisible'. Editorial: Nube de Tinta. Precio: 15,95€

Se trata de una historia para todas las edades escrita desde la perspectiva de un niño con la que Eloy Moreno trata el tema del bullying. Un libro que ha conseguido ser de lectura obligatoria en algunos institutos y con el que pretende llegar a aquellos que una vez se sintieron fuera de lugar, a los que lo sienten ahora y con el objetivo de evitar que sus lectores abran los ojos: "La indiferencia es una forma de acritud". La trama plantea un suceso ocurrido y que solo los niños conocen, formando una historia llena de pistas que hace que el lector no sepa qué está pasando durante parte del libro.

'Los escarabajos vuelan al atardecer'. Editorial: SM. Precio: 11,95€

Los clásicos nunca pasan de moda y seguro que este libro de María Gripe, que ha conquistado a varias generaciones de adolescentes, también ha pasado por tus manos. Esta novela juvenil, que atrapa al lector desde la primera página gracias a la agilidad de su lectura y la intriga de su trama. Narra las aventuras de tres amigos que, con todo el verano por delante, se deciden a descubrir el misterio que esconden unas cartas antiguas encontradas en el desván de una enorme casa deshabitada y que hablan de un maleficio.

'Las lágrimas de Shiva'. Editorial: Edebe. Precio: 10,50€

Esta novela de César Mallorquí refleja la sociedad y las costumbres de la España de finales de los años 60 donde no falta el humor, pero sobre todo una preciosa historia de amor bajo la intriga y el suspense. Una trama que comienza con un enigma, el misterio de un objeto muy valoso llamado 'Las lágrimas de Shiva' que estuvo perdido durante más de 70 años y a cuyo alrededor hubo amores prohibidos, extrañas desapariciones y venganzas cruzadas. Un libro que se alzó con el Premio Edebé de literatura juvenil en el año 2002.

