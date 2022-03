¿Está provocando el coronavirus 'shocks pediátricos'? Después de que se hayan dado casos de varios pequeños que han sufrido shocks pediátricos con hipotensión y taquicardias, ha saltado la alarma. Pero los profesionales de Pediatría llaman a la calma: son casos aislados y no está comprobada su relación con la Covid-19

Las autoridades sanitarias han señalado que el coronavirus no afecta de la misma manera a los adultos que a los más pequeños. La mayoría de los niños son asintomáticos o desarrollan síntomas muy leves, tal y como explicaba el doctor Junco hace unos días. Sin embargo, después de que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) alertase ayer sobre varios casos de niños que han sufrido un 'shock pediátrico' con inflamación cardíaca y taquicardia, y que podría estar relacionado con la Covid-19, ha saltado la alarma.

Varios medios de comunicación publicaban que a raíz de estos nuevos y atípicos casos, la Asociación Española de Pediatría (AEP) había alertado a los pediatras españoles de la importancia de reconocer estos cuadros para enviar a los pequeños, de forma urgente, al hospital. Y ante la preocupación de las familias, hoy, la AEP ha emitido un comunicado en el que llama a la calma, asegurando que está "recopilando toda la información existente y con evidencia documentada", y que el 'shock pediátrico' es muy raro.

Loading the player...

En ello también insiste el doctor José Casas, jefe de la Unidad de Pediatría y Adolescencia del Hospital Ruber Internacional, y afirma que se trata de casos aislados, muy poco comunes.

Lee: Mascarillas contra el coronavirus para niños, ¿sí o no?

¿Qué es un 'shock pediátrico'?

"El shock es un síndrome agudo que se caracteriza por una insuficiencia circulatoria generalizada que impide el correcto aporte de oxígeno a los tejidos", según la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP). El doctor Casas nos explica que "se trata de un cuadro muy grave, que hace que falle todo el organismo", y que en el caso de estos niños se ha presentado con hipotensión (bajada de tensión) y taquicardia.

"Si se le pone el tratamiento adecuado y de forma precoz, la vida del paciente no corre riesgo. Por eso se hizo esta carta al personal sanitario para que se tenga en cuenta", comenta.

Lee: Los niños con inmunodeficiencias primarias, entre los más vulnerables

¿Cuáles son los síntomas?

Comienza con un cuadro intestinal (diarrea, vómitos y dolor abdominal), que rápidamente se desarrolla hacia el shock, con hipotensión y taquicardia.

"En los afectados por la Covid-19, el organismo se vuelve 'loco' y se produce un estado de alteración inmunológica", detalla el médico, en referencia a las investigaciones que apuntan a nuevas interacciones del coronavirus con el sistema inmune, como la conocida 'tormenta de citoquinas', unas sustancias proinflamatorias que desarrollan los pacientes de Covid-19, y que en los de alto riesgo puede llevar a un fallo multiorgánico.

"Esto no es por la acción directa del virus, sino por la reacción inmunológica que este virus desencadena, y éste parece que es el comportamiento del shock que han sufrido estos niños", afirma. Pero, de todos modos, insite en que "no está comprobado y no se sabe si este cuadro está relacionado con el coronavirus".

Una vez en el hospital, se les suministrará la medicación necesaria, y el médico afirma que para los pequeños afectados por la Covid-19 se usará lo mismo que para los adultos (antiinflamatorios).

No obstante, incide en que ha habido muy pocos casos de niños graves en España, en el Reino Unido y otros países.

Lee: Coronavirus: ¿por qué la Covid-19 no afecta a los niños y a los adultos sí?

Estar pendientes a cualquier síntoma

Esto no nos exime de "estar atentos para no pasar los síntomas por alto porque muchas veces las enfermedades en los niños empiezan como una pequeña diarrea o catarro, y en pocas horas se desencadena un cuadro mucho más grave", señala.

Si vemos que el niño tiene peor color o notamos algo fuera de lo común, sí debemos llevarle al pediatra de atención primaria, "que está perfectamente capacitado para saber si el niño está bien o tiene que ir al hospital. Si él ve algún signo de alarma, dirá cómo se debe proceder y si hay que llevarlo al hospital".

Algo en lo que también coincide la doctora Enriqueta Román, jefa del Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Puerta de Hierro, quien transmite calma a los padres y explica que si el niño lleva dos o tres días con fiebre alta, está decaído y tiene dolores de tripa, hay que llevarle al servicio de urgencias de pediatría. Ya que tampoco se debe pasar por alto estos días, que quizá se trate de alguna otra enfermedad no relacionada con el nuevo virus.

Los síntomas de la Covid-19 muchas veces son indisitinguibles de un catarro normal. "Lo que hemos visto son cuadros catarrales banales, cuadros intestinales suaves, y también casos de pequeños con algunas ronchas en la piel, que podrían ser debidos al coronavirus. Pero la mayoría de los padres no acuden a la consulta porque no son cuadros graves", asegura.

Lee: Coronavirus: qué es, síntomas y cómo prevenir el contagio

Otro de los términos que hizo saltar la alarma entre los padres fue la mención a que los niños estaban presentando síntomas de la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad que provoca lesiones en la piel de los niños, se les pongan los ojos rojos y en ocasiones también los labios, tenga conjuntivitis y presenten fiebre alta. A estos síntomas, se habrían sumado también la afectación respiratoria compatible con el coronavirus.

Tal y como nos explica la doctora Enriqueta Román, "la base de esta enfermedad es una inflamación de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, y es muy semejante a lo que vemos con el coronavirus", pero insiste en que no está comprobado que esté relacionado con el mismo.